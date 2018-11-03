Galatasaray Fenerbahçe maç özeti izle: Goller, kavgalar, kartlar! İşte Galatasaray Fenerbahçe maç sonucu ve özeti…

Son yılların en heyecanlı GS FB derbisini kaçıran futbolseverler Galatasaray Fenerbahçe maç özetini araştırıyor. Nefesleri kesen mücadelede Galatasaray Fenerbahçe karşısında Donk ve Linnes'in golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda Valbuena ve Jailson'un golleri ile Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilim bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi ve iki takımın sahadaki ve kulübedeki oyuncuları saha ortasında birbirine girdi. İşte Galatasaray Fenerbahçe maç özeti ve detayları...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi yüksek gerilime sahne oldu. Galatasaray Fenerbahçe maçının özetini ve gollerini izlemek isteyen futbol tutkunları internet üzerinden Galatasaray Fenerbahçe maç özetini araştırmaya başladı. Dev derbi 2-2’lik beraberlikle tamamlanırken, maça yaşanan olaylar damga vurdu. İşte Galatasaray Fenerbahçe maç özeti; Maç özetini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz…

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ DETAYLARI

Galatasaray açtı. 31. dakikada Donk Galatasaray Fenerbahçe maçında sessizliği bozdu. İkinci yarınını hemen başında 49. dakikada Linnes Galatasaray’ı 2-0 öne geçirdi. Son 4 maçta sadece 1 gol atabilen Fenerbahçe için gol perdesini Valbuena açtı. 66. dakikada Valbuena penaltıyı sol alt köşeye doğru kullandı, Muslera köşeyi tahmin etse de topu çıkaramadı. Golün 6 dakika sonrasında sol kanatta topla buluşan Valbuena nefis hareketler sonrası pasını çıkardı. Jailson ceza sahası ön çizgisinden şık bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

MAÇIN BİTİŞİYLE SAHA KARIŞTI

Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği pozisyonlarda Jailson'un Belhanda'ya tokat attığı, ardından Galatasaraylı N'Diaye'nin de Jailson'a kafa attığı görüldü. Yaşanan arbede de Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş da, Skrtel'e arkadan vurdu. Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Jailson'un Belhanda'ya yaptığı hareketten sonra bütün Galatasaraylı futbolcular kovalamaya çalıştı.

Birbirini kovalayan futbolcular itiş kakış ve karmaşa içerisinde soyunma odası girişinde birbirlerine girdi.

Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'de Jailson ve Soldado'nun kırmızı kart gördüğü açıklandı. Galatasaray'da ise N'Diaye kırmızı kart, Belhanda da sarı kartla cezalandırıldı.

Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulundu. Polis sahada oyuncuları ve teknik ekipleri ayırmaya çalıştı.

Fatih Terim, sahada bulunan Fenerbahçeli oyuncuları sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırarak soyunma odasına gitmeleri için büyük çaba sarf etti. Olayların ardından sahaya atlayan bir taraftar güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı. VAR bitiş düdüğünün ardından bütün pozisyonları ve kavgaları incelemeye başladı.

TÜRKİYE KORAY ŞENER'E AĞLIYOR

Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2’lik skorla berabere kalırken maç sonrası yaşanan kavga geceye damga vurdu. Futbolcuların karıştığı çirkin kavgaya sosyal medyada tepki yağarken kavganın yanı sıra 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi de yürekleri dağladı.

Tribünlerde kendilerine ayrılan yerleri dolduran Fenerbahçe taraftarlarının çok büyük bir kısmı Koray Şener’den gelen acı haberle devre arasında stadı terk ederken sosyal medyada genç taraftar hakkında sayısız paylaşım yapıldı; kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı dileyen mesajlar paylaşıldı.