Galatasaray Metin Oktay Tesisleri’nin planları hazır! Yerine konut ve cami geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 5 Nisan’da Emlak Konut GYO tarafından ihaleye çıkarılacak olan Galatarasay’ın Florya’daki Metin Oktay Tesisleri için imar planı hazırlandı. Plana göre spor tesislerinin yerine konut, cami, okul ve kültürel tesis inşa edilecek.

Florya'nın en değerli arazilerinden Metin Oktay Tesisleri'nin imar planı 19 Mart günü itibari ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından itirazlar için askıya çıkarıldı. Bir ay boyunca askıda kalacak olan planlar daha resmi süreç tamamlanmadan 5 Nisan günü Emlak Konut GYO tarafından ihaleye çıkarılacak.

YÜKSEKLİK 2 KAT

Yeni planda arazinin 42 bin 383 metrekaresi konut, 14 bin 313 metrekaresi park, 1532 metrekaresi cami, 5 bin metrekaresi ilkokul, 1932 metrekaresi kültürel tesis, 962 metrekaresi de yol için ayrıldı. Konutların yüksekliği “zemin + 2 kat” olarak belirlendi. Konut alanları içinde halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği ticari birimler yer alacak.

ARAZİ 66 BİN METREKARE

Planın açıklama raporunda yer alan bilgilere göre tesislerin bulunduğu parselin 40 bin 722 metrekaresi TOKİ mülkiyetinde. 22 bin 627 metrekaresi de Emlak Konut GYO'ya ait. Planlama alanının toplam büyüklüğü 66 bin 123 metrekare. Parselde futbol sahaları, kapalı tesis yapıları, açık otopark ve su deposu bulunuyordu. Parseller imar planlarında “az yoğunluklu konut alanı”, “çocuk bahçeleri”, “kapalı ve açık semt spor alanı” ve “teknik alt yapı” fonksiyonları taşıyordu.

GS TAŞINDI, ARAZİ ATIL DURUMA DÜŞTÜ

Plan raporunda Galatasaray Spor Kulübü tarafından Metin Oktay Tesisleri adı ile sportif amaçlı kullanılan alanın Eyüpsultan ilçesinde yer alan Kemerburgaz'a taşınacak olması nedeniyle arazinin atıl duruma düşmemesi için ihtiyaç olarak tespit edilen sosyal alt yapı tesislerinin ve konutların yapılmasına yönelik plan hazırlandığı belirtildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin kentin içerisinde konut alanlarının arasında kalmasından dolayı devlet okulu, kültürel tesis ve dini tesislerinin bulunmadığının görülmesi üzerine Metin Oktay Tesislerinin taşınmasının gerekli olduğu ifade edildi. Bölgeye en yakın caminin 880 metre uzaklıktaki Florya Şenlikköy Camii ve 410 metre uzakta Fakıh Vakfı Cami olduğu belirtildi.