Son dakika: Kırıkkale’de gaz dolum tesisinde patlama

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gaz dolum tesisinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan gaz dolum tesisinde, gaz dolumu yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle tankerde patlama oldu. Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Dolum tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin tesisin kazan dairesinde çalışan Mikail Şimşek (43) adındaki işçi olduğu belirlendi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yahşihan İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural olay yerinde incelemelerde bulundu.

(Ajanslar)