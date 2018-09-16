Gaziantepli baklavacıların “midye” kavgası büyüyor

Gaziantep'in dünyaca ünlü baklava üreticileri bu kez, dünyanın en lezzetli tatlısı ile değil "Midye Baklava" kavgası ile gündeme geldi. Midye baklavanın tasarım tescilini alan firmanın diğer firmalara noter aracılığıyla ihtarname göndermesiyle başlayan tartışmada son kararı yargı verecek.

Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır Kahramanmaraşlı kadınlar ve tatlıcılar tarafından “bayram tatlısı” olarak yapılan midye tatlısı son yıllarda Gaziantep’teki baklavacılar tarafından da üretilmeye başlandı. İçeriğinde baklavaya göre daha fazla Antep fıstığı ve kaymak bulunan bu tatlıya şeklinden dolayı “Midye Baklava” denilirken, Gaziantepli bir firmanın midye baklavanın tasarımına Türk Patent Enstitüsü (TPE)'den “tasarım tescili” alması, kentteki baklava sektöründe büyük bir kavganın başlangıcı oldu.

BAKLAVACILARA İHTARNAME

Midye baklavanın tasarım tescilini alan firma, diğer baklava üreticilerine, noter kanalıyla ihtarname göndererek, midye baklava üretimini yapmamalarını, aksi halde maddi ve manevi tazminat talebi ile suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. İhtarnameler Gaziantepli baklavacılar tarafından büyük bir tepki ile karşılandı. Midye tatlısının Kahramanmaraş kökenli olduğu, Kahramanmaraş'ın ünlü bir tatlıcı firması tarafından uzun yıllardır imal edildiğini, bu tatlının özellikle bayramlarda Kahramanmaraşlı kadınlar tarafından da yapıldığını, yıllar önce Gaziantep'e gelen Kahramanmaraşlı bir tatlı ustası tarafından çeşitli yerlerde imal edildiğini daha sonra da diğer illere de yayıldığını belirten baklava imalatçıları, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

GTO VE GSO MESLEK KOMİTELERİ TPE'YE İTİRAZ EDECEK

Midye baklavaya tasarım tescili alan firmaya tepki gösteren baklavacılar, “Öncelikle bu tatlı uzun yıllardır bölgemizde üretiliyor. İlk çıkış yeri de Kahramanmaraş’tır. Midye tatlısı yerel ve anonim bir üründür. Ayrıca bu baklava değil bir tatlıdır. Çünkü baklava tüm Gaziantep’in tescilli ürünüdür, standartları, tasarımı gibi her şeyi en küçük ayrıntısına kadar bellidir. Yani baklavanın içeriği ve şekilleri bellidir. Midye tatlısı, baklava standartlarının dışında kalmaktadır. Bu nedenle baklava diye satılması, tasarım tescili yapılması doğru değildir. Konunun yargı kararı ile düzeltilmesi için gerekmektedir. Diğer taraftan midye tatlısı ihtarname gönderen firma kurulmadan önce de imal edilmekteydi. Bu açıdan da büyük bir haksızlık yaşanmaktadır. Gaziantep'te bütün baklavacılar baklavanın yanı sıra bülbül yuvası, şöbiyet ve türevlerini zaten üretmekte. O zaman herkes kafasına göre tescil kuruman müracat etsin ve kimisi şöbiyete, kimisi bülbül yuvasına tasarım tescili alsın. Bu yanlışın düzeltileceğine inanıyoruz. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO)'nun baklavacılıkla ilgili meslek komitleri de önümüzdeki günlerde TPE'ye itiraz başvurusunda bulunacak” diyerek tepkilerini dile getirdi.

TPE KENDİYLE ÇELİŞTİ, HAKSIZ TESCİL İPTAL EDİLMELİ

Midye tatlısına, “baklava” diye tasarım tescili yaptırılmasına tepki gösteren Gaziantepli baklavacılar, şunları söyledi: “Baklavanın kare ve havuç dilimi gibi şekilleri vardır. Bir baklava üreticisi kalkıp Türk Patent Enstitüsüne, havuç dilimi baklava için tasarım tescili alabilir mi? Mümkün değil. Böyle bir şey olursa kimse baklava üretemez. Midye tatlısına, midye baklava diye tasarım tescili alınıyor ama marka tescili başvurusu kabul edilmiyor. Edilemez de. Bütün bunlar dikkate alındığında, ilgili firmanın haksız bir tasarım tescili yaptırdığı aşikardır. Sektör temsilcileri ve ilgili kuruluşlar devreye girerek, haksız tescilin iptal edilmesini sağlamalı. Sektör temsilcileri, dernekler ve meslek odaları TPE nezdinde baskı yapmalı. Burada Türk Patent Enstitüsü verdiği bu tescille adeta kendi kendisiyle çelişiyor. Aynı firmanın daha önce yaptığı müracaatı 03.011.2017 tarihli kararıyla red eden ve tescili iptal eden TPE ardından yapılan ikinci müracaatla 22.12. 2017 tarihinde tescilliyor. İlk tescil başvurusuna red veren TPE ne değişti de 2. başvuruyu aynı ürün için onaylıyor. Bu kararı veren yetkililer hiç bir şey bilmiyorsa internetten araştırsın göreceklerdir ki bu ürün Kahramanmaraş ilinde ve Türkiye genelinde yapılan bir tatlı çeşididir. Anonim bir ürüne siz nasıl tescil verirsiniz. Konuyu gerekirse TBMM ve Cumhurbaşkanlığına taşıyacağız. Bizde gidelim havuç dilimi için veya kare baklava için tasarım tescili isteyelim. Olur mu bu kardeşim. Üstelik baklava denmeyecek olan bu tatlıya TPE nasıl baklava tasarım tescili verebilir. Baklava patenti alınmış yapılış şekli onaylanmış bir ürün. Herkes midye baklava kelimesini kullanabilmeli. Çünkü yıllardır kullanıyorlar. Tescil alınmış olması tescilin iptal yolunun kapalı olduğunu göstermez. Daha önce de 15 Temmuz ismi için tüm prosedürlere uygun olarak tescil alınmıştı. Ancak TPE daha sonra bu tescili itirazlar üzerine iptal etti.”

BAKLAVACILAR YARGI YOLUNA GİDECEK

Gaziantepli baklavacılar, haksız tasarım tescilinin iptal edilmesi için birlikte hareket etme kararı alırken, yargı yoluna başvurarak dava açmaya hazırlanıyor. Baklavacılar, midye tatlısına verilen “midye baklava” tasarım tescilinin iptalinin yanında, uğradıkları zararların da tazminini talep edecek.

KAHRAMANMARAŞLI TATLICILAR DA TEPKİLİ

Gaziantepli bir firmanın Türk Patent Enstitüsünden Kahramanmaraş'ın yerel tatlıları arasında yer alan Midye tatlısıyla ilgili tasarım tescili almasına tepki gösteren Kahramanmaraşlı tatlıcılar da “Komşumuz Gazianteplilerin kentimize ait bir tatlıyla ilgili tutuştuğu kavgayı izlerken adeta şok yaşıyoruz. Midye tatlısı evlerimizde kadınlarımız tarafından yapılan geleneksel tatlılarımız arasındadır. Kahramanmaraşlı ulusal bir çok firmanın da tezgahlarında satışı yapılan bir tatlıdır. Bu ürün baklava değil tatlıdır. O zaman bizde kalkıp Gaziantep baklavasını çeşitli formatlara sokup tasarımını mı tescil ettirelim. Komşuluğa yakıştıramıyoruz. Gaziantepli baklavacıların büyük emeklerle ürettiği bu ürünümüzün bir firma tarafından tek ele alınmasını da kabul etmiyoruz. Bizler de kendi aramızda konuyu tartışarak çözümü için ilgili kurumlara gidecek hatta coğrafi işaret alabilmek için mücadele edeceğiz” diye konuştu.