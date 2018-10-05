Genç avukat Gökhan Vural Arı, ekonomik zorluklar nedeniyle intihar etti

İstanbul Barosu'na kayıtlı genç avukat Gökhan Vural Arı, yaşadığı ekonomik zorluklar ve ödeyemediği borçları nedeniyle intihar etti. Öte yandan Vural'ın arkadaşları savcılığın üzücü olaya gerekli ilgiyi göstermeyerek cenazeyi beklettiğini öne sürdü.

Mersin’in Tarsus ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve İstanbul Barosu’na kayıtlı 28 yaşındaki Avukat Gökhan Vural Arı iş kurmak için geldiği İstanbul’da yaşadığı ekonomik zorluklar ve ödeyemediği borçları nedeniyle intihar etti. Bu intihar kısa süre önce oğluna alamadığı pantolon nedeniyle hayatını kaybeden İsmail Devrim adlı işi akıllara getirdi.

“ÇOK ÜZGÜNÜZ”

Avukat Hakları Grubu’nun instagram hesabından yapılan paylaşımda “Bu büyük acı bize bir kez daha; bu ülkede ve bu şehirde ne kadar ağır şartlar altında mesleğimizi yapmaya çalıştığımızı hatırlattı. Çok! çok üzgünüz” denildi.

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Avukat Gökhan Arı’nın intiharının ardından arkadaşları tarafından yapılan açıklamalarda ise hem savcılık hem de baro yönetimine eleştiriler vardı. mersinhaberci.com’da yer alan habere göre; Vural’ın arkadaşları savcılığın üzücü olaya gerekli ilgiyi göstermeyerek cenazeyi beklettiğini iddia etti.