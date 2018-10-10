Son dakika: ‘AKP, MHP desteği olmazsa yerel seçimde 3 büyük ili kaybeder’

Analizde “AKP'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki oyları yüzde 40'ın altında bulunuyor. MHP'nin desteğini almadan büyükşehirleri kazanması zor. HDP'li seçmen yerel seçimlerde sessiz bir duruş göstermekte ve seçmen davranışı konusunda önemli bir emare ortaya koymamaktadır. Kürt seçmenlerin hâlihazırda ilk partisi AKP'dir” değerlendirmesi yapıldı.
AKP'NIN İZMİR ADAYI…
AKP'nin Ankara'da milliyetçi kesime hitap edebilecek bir adayla seçime gireceği vurgulandı. “AKP İzmir'de ise modern yaşam tarzına sahip, milliyetçi duyarlılığı yüksek bir adayla farkındalık yaratabilir. Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde hukuken gerçekleşmesi durumunda İzmir'de farklı gelişmelerin olması ihtimaldir” denildi.
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