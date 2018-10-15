KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler açıklamada! Beklenen tarih geliyor…

Üniversite öğrencilerinin maddi giderlerini karşılayabilmek için müracaatta bulunacağı KYK burs başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sistemi üzerinden kabul edilecek. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları 16 Ekim tarihinde başlamıştı. Eğer aynı tarihlerde başlarsa KYK burs başvuruları için çok kısa süre kaldı...

Milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarının ardından KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak sorunu merak etmeye başladı. KYK’nin resmi sitesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yok. Sosyal medya hesaplarından da bir duyuru yapılmış değil. Geçtiğimiz sene başvuruların 16 Ekim’de başladığı görülüyor. 2018 KYK burs başvuru işlemlerinin bu hafta başlaması bekleniyor. İşte KYK burs başvuruları hakkında detaylar ve merak edilenler…

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

*Lisansta 500 TL

*Yüksek Lisansta 1.000 TL

*Doktorada 1.500 TL oldu.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.