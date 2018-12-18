Sinan ve Rumi Krateri hangi gezegende yer alıyor? Hadi ipucu cevabı sizlerle! Hadi 18 Aralık 12:30 ipucu…

Adım adım 18 Aralık öğlen Hadi yarışması yaklaşırken Hadi ipucu sorusu merak konusu! Hadi oyunu için merakla beklenen 12:30 ipucu sorusu yayınlandı. 18 Aralık tarihli öğlen yarışması için verilen ipucu sorusunda bir gezegen soruldu. Mimar Sinan'ın isminin verildiği "Sinan Krateri" ile Mevlana'nın soyadının verildiği "Rumi Krateri" nerededir? Cümlesiyle verilen ipucunun cevabı haberimizde...

İpucu soruları Hadi yarışmasında birçok yarışmacının ilerlemesini kolaylaştırıyor. Hadi ipucu sorusu her Hadi yarışmasından önce merakla araştırılıyor. Hadi’de gök cisimleriyle ilgili bir ipucu sorusu soruldu. Mimar Sinan’ın isminin verildiği “Sinan Krateri” ile Mevlana’nın soyadının verildiği “Rumi Krateri” nerededir? sorusuyla gelen Hadi 12:30 ipucunda “Astrolojide retrosuyla bilinse de astronomide güneşe yakınlığı ve kraterleriyle bilinen bir gezegenden ipucu getirdik!” cümlesi de verildi.

HADİ İPUCU: SİNAN KRATERİ VE RUMİ KRATERİ NEREDEDİR?

Mimar Sinan’ın isminin verildiği Sinan Krateri ile Mevlana’nın soyadının verildiği Rumi Krateri, 1976 yılında Uluslararası Astronomi Birliği’nin aldığı kararla uygulanmıştır. 1976’da Uluslararası Astronomi Birliği’nin aldığı kararla Merkür’deki bir krater Sinan Krateri olarak isimlendirilmiştir.

GÜNEŞE EN YAKIN GEZEGEN: MERKÜR

Merkür Güneş Sistemi’ndeki en küçük ve Güneş’e en yakın gezegen. Yaklaşık 88 Dünya gününe eşit yörünge süresi ile Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlerden daha hızlıdır. Dünya’dan bakıldığında, kendi yörüngesi etrafında 116 günde hareket ettiği görünür. Bilinen hiç doğal uydusu yoktur. Adını tanrıların habercisi Roma tanrısı Merkür’den alır.

Neredeyse ısıyı koruyacak bir atmosferi olmamasından dolayı, Merkür’ün yüzey sıcaklığı Güneş Sistemi’ndeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla günlük olarak değişir. Bazı ekvatoral bölgelerde gece 100 K (-173 °C; -280 °F)’den gündüz 700 K (427 °C; 800 °F)’e kadar değişir. Kutuplar sürekli olarak 180 K (-93 °C; -136 °F)’in altındadır. Merkür’ün ekseni Güneş Sistemi’ndeki en küçük (yaklaşık derecenin 1⁄30’i) eksen eğikliğidir. Ancak Merkür’ün dış merkezliği Güneş Sistemi’ndeki bilinen tüm gezegenlerinkinden büyüktür. Günötede Güneş’e günberide olduğundan 1.5 kat daha uzaktır. Merkür’ün yüzeyi aşırı derecede kraterlidir ve görünüm olarak Ay’a benzer. Bu milyarlarca yıldır jeolojik olarak etkin olmadığını gösterir.

Merkür, Güneş ile 3:2 rezonansta gelgitsel ya da çekimsel kilitlidir ve Güneş Sistemi’nde eşsiz bir yörüngede döner. Duran yıldızlara göre, Güneş etrafındaki her iki devrine karşılık kendi ekseninde tam olarak üç defa döndüğü görülür. Güneş’ten görüldüğü gibi yörünge hareketi ile dönen bir gözlemci çerçevesi içerisinde, sadece her iki Merkür yılında bir dönüyormuş gibi görünür.

Merkür Güneş etrafında Dünya’nın yörüngesinden içerde (Venüs’te olduğu gibi) döndüğü için, Dünya’nın gökyüzünde sabahları ya da akşamları gözükebilir ancak gecenin yarısında gözükemez. Ayrıca Venüs ve Ay’da da olduğu gibi Dünya’ya göre kendi yörüngesi etrafında hareket etmesinin aşamaları tam aralıkla izlenir. Merkür Dünya’dan bakıldığında parlak bir nesne olarak görülür. Buna rağmen Güneş’e olan yakınlığı nedeniyle Venüs’ten görünmesine göre daha zor görünür. İki uzay aracı Merkür’ü ziyaret etti: Mariner 10 1970’lerde uçarak geçti; ve MESSENGER 2004’te fırlatıldı, 30 Nisan 2015’te yakıtını tüketmeden ve gezegen yüzeyine çarpmadan önce 4 yıl boyunca Merkür’ün yörüngesinde 4.000’in üzerinde dönüş yaptı.