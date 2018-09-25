Hadi ipucu sorusu: Çocuk Oyunu film serisiyle tnınan oyuncak bebeğin ismi ne? (25 Eylül)

Bilgi yarışması Hadi'nin ipucu sorusu belli oldu. Hadi ipucu sorusu Çocuk Oyunu film serisiyle tanıınan oyuncak bebeğin ismi ne? oldu. Peki Çocuk Oyunu film serisiyle tnıdığımız oyuncak bebeğin adı ne? İşte ipucu sorusunun yanıtı...

Hadi ipucu sorusunu sosyal medya hesabından, “Korku filmlerini sever misiniz? Yoksa hiç bana göre değil diyenlerden misiniz? Her iki tarafın da işine yarayacak bir ipucu geliyor. ‘Çocuk Oyunu’ film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismini biliyor muyuz? Siz yine de bakmayın öyle sevimli durduğuna…” şeklinde paylaştı. Bu akşam film gecesinin ipucu sorusu olan Çocuk Oyunu film serisiyle tanıdınan oyuncak bebeğin ismi ne? sorusunu yanıtı Chucky ya da Charles Lee Ray’dir.

HADİ İPUCU SORUSU

Çocuk Oyunu serisinin kurgusal baş karakteri Chucky ya da Charles Lee Ray'dır. Chucky insan bedenindeki ruhunu oyuncak bir bebeğe aktarmış bir seri katildir. Chucky, popüler kültürde en çok bilinen Freddy Krueger, Jason Voorhees, Hayalet Surat ve Michael Myers gibi korku karakterlerinden biri hâline gelmiştir. 1999’da Chucky, Chucky’nin Gelini filmiyle En İyi Kötü Karakter MTV Film Ödülüne aday gösterilmiştir.