12:30 Hadi ipucu sorusu: Huysuz Virjin’in gerçek adı ne? Huysuz Virjin kimdir?

Hadi ipucu sorusu belli oldu. 1 Kasım'da ipucu sorusu Huysuz Virjin'in gerçek adı nedir? oldu. Huysuz Virjin'in hayranları gerçek adını kolayca hatırladılar, fakat onun dönemine yetişemeyen genç Hadi'ciler ipucu sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Huysuz Virjin'in gerçek adı ne? İşte yanıtı...

12:30 başlayacak Hadi yarışmasının ipucu Huysuz Virjin’den geldi. Hadi ipucu sorusunu 1 Kasım’da sosyal medya hesabından, “Bugünkü ipucumuz Huysuz Virjin'den geliyor. Uzun yıllar televizyonlarda eğlence programlarında sunuculukta yapmış herkesin çok sevdiği Huysuz Virjin'in gerçekteki adını biliyor muyuz?” şeklinde paylaştı. İşte hadi ipucu sorusu olan Huysuz Virjin’in ipucu sorusu nedir sorusunun yanıtı…

HUYSUZ VİRJİN’İN GERÇEK ADI NE?

Hadi ipucu sorusu: Bugünkü ipucumuz Huysuz Virjin'den geliyor. Uzun yıllar televizyonlarda eğlence programlarında sunuculukta yapmış herkesin çok sevdiği Huysuz Virjin'in gerçekteki adını biliyor muyuz?

Yanıtı: Seyfi Dursunoğlu



HUYSUZ VİRJİN KİMDİR?

1932 yılında Trabzon’da doğdu. Bir süre Yenicuma Mahallesinde yaşadı. Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu’nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK’da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970’te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı.



Seyfi Dursunoğlu, bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu. 1970’lerden 2000’lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye’de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi. Seyfi Dursunoğlu’nun çocukluğu 5-6 yaşına kadar Trabzon'da, sonra da İstanbul'da çok mutaassıp bir ortamda geçti. Daha sonra babasının isteğiyle Heybeliada Askeri Deniz Lisesinde yatılı olarak okumaya başladı. Ancak bir süre sonra bu okuldan ayrıldı ve Boğaziçi Lisesinden mezun oldu.İngiliz Filoloji'sinde başladığı üniversite öğrenimini maddi sıkıntılar nedeniyle yarım bıraktı. Askerliğini Tuzla ve Hadımköy'de yedek subay olarak tamamladıktan sonra SSK'da memur olur ve tam on sekiz yıl burada memur olarak çalıştı 1970 yılında Huysuz Virjin'in doğumuyla memuriyet yaşamını bitiren Seyfi Dursunoğlu böylece gösteri dünyasına ve sanat yaşamına ilk adımını attı. Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı; ama ünü ağızdan ağıza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklifler aldı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin en büyük solistleriyle paylaştı.