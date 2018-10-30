Hakkari’de operasyon! 2 terörist öldürüldü

Hakkari Kavaklı köyünde İHA ile tespit edilen PKK'lı 2 terörist, hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Hakkari’de düzenlenen hava harekatında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili valilikten de açıklama geldi.

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Açıklamada, merkez Kavaklı köyü Yoncalı bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile terör örgütü PKK mensubu 2 teröristin tespit edildiği belirtildi. Teröristlerin hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi. AA