Hakkari’de operasyon! 2 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Hakkari’de düzenlenen hava harekatında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili valilikten de açıklama geldi.
Açıklamada, merkez Kavaklı köyü Yoncalı bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile terör örgütü PKK mensubu 2 teröristin tespit edildiği belirtildi. Teröristlerin hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi. AA
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