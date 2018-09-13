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Hatay’daki orman yangını 6 saattir sürüyor

Hatay'ın Belen ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Alevlerin evlere yaklaştığı yangına 5 helikopter, 20 arazöz ve 4 yangın söndürme uçağıyla müdahale edilirken Mehmetçik de alevleri söndürmek için canla başla mücadele veriyor.

android-time 10:50 13 Eylül 2018
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Hatay'ın Belen ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Alevlerin evlere yaklaştığı yangına 5 helikopter, 20 arazöz ve 4 yangın söndürme uçağıyla müdahale edilirken Mehmetçik de alevleri söndürmek için canla başla mücadele veriyor.

Soğukoluk mevkisinde kopan elektrik telinden çıktığı tahmin edilen yangında yaklaşık 10 hektarlık alan 6 saattir yanmaya devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangının Soğukoluk Yaylası’ndaki yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle bölgeye 20 arazöz, 5 su tankı, 11 itfaiye aracı ve iş makineleri sevk edildi. Yangına havadan da 4 yangın söndürme uçağı ve 5 helikopter ile müdahale ediliyor.

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Fotoğraf: DHA

Yangına müdahaleyi takip eden AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Bestami Bilgili, yangının devam ettiğini ve müdahale edildiğini belirterek, “Hem havadan hem yerdeki ekiple yangına müdahale ediliyor. Orman İşletme Müdürlüğü, kaymakamımız, belediye başkanımız hepimiz buradayız. Armutçu denen yerden müftülüğün oradan bu taraflara sıçrıyor yangın” dedi.

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Fotoğraf: DHA

Belen Kaymakam Vekili Musa Sarı da rüzgardan dolayı elektrik telinin kopmasıyla yangının çıktığını tahmin ettiklerini ifade ederek, “Ama detaylar araştırılacak. Çok şükür ki can kaybımız yok. Yangın evlere yaklaştı ama ekiplerimiz müdahale etti. 4 uçağımız 5 helikopterimiz var yaklaşık 20 arazözümüz var. 11 itfaiye aracı ve iş makineleriyle müdahale ediyoruz” diye konuştu.

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Fotoğraf: DHA

Yangına müdahale devam ederken ekiplere askerlerde destek veriyor.

İHA

Son güncelleme: android-time 11:2013.09.2018
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