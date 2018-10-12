Hava sıcaklıklarında düşüş ve sağanak yağış! Meteoroloji’den son dakika tahminleri…

Ekim ayı yurdun büyük bir bölümünde yağışlarla geçiyor. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre birçok bölgede yağışlar sürecek, hava sıcaklıkları ise özellikle güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece arasında düşecek. İşte son meteorolojik verilere göre hava durumu tahminleri...

Yerel olarak etkisini gösteren yağışlar, adım adım düşen hava sıcaklıklarıyla sonbahar etkisini iyiden iyiye gösteriyor. Meteoroloji’nin son dakika tahminlerine göre hava sıcaklıkların da düşüş yaşanacak, yağışlar ise birkaç gün daha sürecek.

İSTANBUL’UN BATISINA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Düzce, Bolu, Ordu, Eskişehir, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Samsun’un doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul’un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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TRAKYA’YA YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul’un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.