HBVAKV yöneticileri Antalya’da buluştu

Hacı Bektaşi Anadolu Kültür Vakfı’nın 40 şubesinin yöneticileri, Antalya’da düzenlenen eğitim kampında bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Vakıf Genel Başkanı Ercan Geçmez, “Hz Ali, Hz Hüseyin, Pir Sultan, Hacı Bektaşi ve daha nice ulularımızın bize gösterdiği yol mazluma sahip çıkmaktır. Bunun gereklerini yerine getirmekle mükellef olduğumuzu bilmemiz gerekir” dedi.

Hacı Bektaşi Anadolu Kültür Vakfı'nın Genel Merkez yönetimi ile 40 şubesinin yöneticisi 15-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim kampı için Antalya'da bir araya geldi. Konyaaltı Belediyesi'nin desteğiyle HBVAKV Genel Saymanı ve Akdeniz Bölge Sorumlusu Binali Efe, Antalya Şube Başkanı Nurettin Erdoğan ve Vakfın eski Saymanı Zeynel Can'ın organizasyonuyla gerçekleştirilen eğitim toplantısının açılış törenine; Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek., HBVAKV Genel Başkanı Ercan Geçmez, Genel Sekreter Hüseyin Gülseven, Genel Başkan Yardımcıları Gülümser Yılmaz ve Rıza Akdeniz , 40 şubenin başkanı ve yönetim kurulu ile Alevi dedeleri, şubelerin kadın ve gençlik kolu başkanları katıldı.

“DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ

Toplantının açılış konuşması gerçekleştiren Hacı Bektaşi Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, şöyle konuştu: “HBVAKV, vakıf olarak Türkiye'nin en büyük Alevi örgütlenmesidir. Bu büyüklüğü sadece üye sayımıza bakarak söylemiyorum. Yaptığımız işlerin, ürettiğimiz değerlerin büyüklüğünden bahsediyorum. Bunu ileriye taşımak için daha büyük bir gayret sarf etmemiz gerekiyor Türkiye'nin geldiği nokta iyi bir nokta değildir. Ötekileştirmenin önüne geçmek için dayanışma içinde olmamız lazım. Birlikte çalışmanın, birlikte üretmenin değerini anlamamız lazım. Bunun için de örgütlü mücadele etmemiz gerekiyor. Ne yazık ki son zamanlarda toplumun üzerinde olduğu gibi vakfımızın üzerine de ölü toprağı serpilmiş durumda. Birçok konuda duyarsız kalıyoruz, konuşmuyoruz, harekete geçmiyoruz. ‘Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' zihniyetiyle hareket ediyoruz. Ama o yılan bir gün herkese dokunacak, o yılan bir gün hepimizi zehirleyecek”

“TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YÜZÜSÜNÜZ”

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, “Türkiye'nin aydınlık yüzü sizlersiniz. Ben 5 yıl parti başkanlığı, 20 yıldır belediye başkanlığı olmak üzere toplam 25 yıldır başkanlık yapıyorum. Sizin gibi güzel insanların destekleriyle bugünlere geldim. Bugünlere kimseye ötekileştirmeden geldik” şeklinde konuştu.