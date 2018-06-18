HDP mitinginde dikkat çeken ayrıntı

HDP'nin Bakırköy'deki mitinginde Türk Bayrağı'nın ön planda olması dikkat çekti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin İstanbul mitingi dün Bakırköy Halk Pazarı’nda gerçekleştirildi.

Miting için yaklaşık iki saat öncesinden gelenler alana iki ayrı noktadan giriş yaptı. Miting nedeniyle alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Bakırköy Halk Pazarı’na çıkan yollar trafiğe kapatılırken, polis bariyerleri yol kenarlarına konuldu. Mitinge gelenlere kontrol noktalarında üst araması yapıldı.

Pankart ve flamalar tek tek incelendikten sonra alana sokulmasına izin verildi. Alanda Türk Bayraklarının olması da dikkat çekti.

HDP’nin İstanbul mitinginde kürsüde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan vardı.Burada bir konuşma yapan Buldan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki saldırının HDP’ye yönelik bir provokasyon olduğu iddiasında bulundu.

Buldan, şöyle konuştu: “Buradan bu ülkenin vicdanlı hakimlerine, savcılarına sesleniyoruz, bu olayın peşini biz bırakmayacağız. Siz de eğer yüreğinizde ve vicdanınızda bir damla adalet varsa Suruç olayını yakından takip edin. Suruç bugün Türkiye’de yapılacak olan 24 Haziran seçimlerinin önünde bir provokasyon olayı olarak çıkmıştır. Biz 5 Haziran Diyarbakır mitingini biliriz, biz Ankara katliamını biliriz, biz Suruç katliamını biliriz, bu oyunların niçin yapıldığını biliriz. Ancak henüz hiçbir katliam açığa çıkmadığı gibi sorumluları da yargılanmadı. Suruç’un da böylesi bir gizlilikle, böylesi bir kapalılıkla kalmasını istemiyoruz. Suruç her yönüyle aydınlatılmalı, sorumluları mutlaka açığa çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır.”

İLGİLİ HABER Selahattin Demirtaş TRT'de propaganda konuşması yaptı

Mitingin sonunda HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’de yayımlanan propaganda konuşması ekranlardan partililere izletildi.