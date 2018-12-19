Hukuk tarihine geçen trafik kavgasında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Trafikte seyir halindeyken burun buruna geldiği aracın sürücüsü savcı çıkınca geceyi karakolda geçiren ve 70 bin lira kefalet ödenmesi şartıyla, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan sürücü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sürücü Erol Aksoy hakkında “alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Ataşehir'de 29 Eylül 2018 tarihinde, trafikte seyir halinde olan ve İstanbul'da Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan O.B.'nin aracı başka bir araç ile burun buruna geldi. Ardından iki araç yoluna devam etti. Soluğu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alan savcı, diğer aracın sürücüsü Erol Aksoy'un kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine geceyi gözaltında geçiren Erol Aksoy, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

KEFALET, YURT DIŞINA ÇIKIŞ, EHLİYETİNE EL KOYMA

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinde, hakim karşısına çıkan şüpheli Erol Aksoy, küfür etmediğini söyledi. Hakimlik, şüpheli Erol Aksoy'un haftanın 5 günü ikametine en yakın polis merkezine giderek imza atmasına ve bir defada 70 bin lira kefalet ödemesi şartıyla hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve şüphelinin yargılama süresince araç kullanmasını yasaklayarak sürücü belgesini teslim etmesine hükmetti.

KEFALET KARARI KALDIRILDI

Erol Aksoy'un avukatının itirazı üzerine, sürücü belgesine el konulması ve 70 bin lira kefalet ödenmesine ilişkin karar Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı. Ayrıca mahkeme, şüphelinin haftanın 5 günü karakola giderek imza atmasına yönelik adli kontrol hükmünün haftanın 3 günü uygulanmasına karar verdi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli Erol Aksoy'un savcı O.B.'ye “Benin frenim yok. Senin a… koyarım” şeklinde hakaret ettiği belirtildi. Erol Aksoy hakkında “alenen hakaret” suçundan 3 buçuk aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öte yandan şüpheli hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan takipsizlik kararı verildi.