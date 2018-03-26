İBB’den bir ay sonra özür gibi açıklama…

Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda 27 Şubat'ta yürüyen merdiven çökmüş olayda bir kişi yaralanmıştı. İBB olayla ilgili ilk gün yaptığı açıklamada "Merdivenin önündeki uyarı-koruma tehlike uyarı tabelasını dikkate alamayan bir vatandaş..." diyerek mağdur vatandaşı sorumlu göstermişti. Çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri bugün ortaya çıktı. Bir ay sonra konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan İBB "Arızalı merdivenlerin kullanılmaması için konulan bariyerlerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırıldığını" söyledi. Yani uyarı tabelasının kimin tarafından kaldırıldığı henüz tespit edilemedi ancak yaralanan vatandaş 'aklandı'. İşte detaylar...

Maslak-Ayazağa Metro İstasyonu’ndaki yürüyen merdiven kazasıyla ilgili görüntüler paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), arızalı merdivenlerin kullanılmaması için konulan bariyerlerin kimliği belirsiz bir kişiler tarafından kaldırıldığını açıkladı.

“BARİYER KALDIRILARAK KENARA ALINMIŞTIR”

İBB’den konuyla ilgili yapılan son açıklamada “26 Şubat 2018 tarihinde Maslak-Ayazağa Metro İstasyonu’nda giriş bölümündeki yürüyen merdiven revizyon (şaft rulmanlarının değişimi) nedeniyle kapatılmış, giriş ve çıkış bölümüne bariyerler konulmuştur. 27 Şubat tarihinde saat 17.01’de bakıma alınan yürüyen merdivenin üst giriş tarafındaki yolcu girişini engelleyici bariyer kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kaldırılarak kenara alınmıştır. Ardından bazı yolcular kullanıma kapalı ve bakım halinde olan, çalışmayan merdiveni kullanmaya başlamış ve yine bu yolculardan bazıları yürüyen merdivenin çalışmadığını ve çıkış kısmının kapalı olduğunu fark edip geri dönerek sabit merdiveni kullanmışlardır. Fakat bazı yolcular yürümeye devam etmiş ve merdivenin çıkışında bulunan bariyerin de yine kimliği henüz belirlenemeyen vatandaşlar tarafından kaldırması sonucu merdiveni kullanmışlardır. Belirli bir sayıda vatandaşın merdivende birikmesi sonrası revizyondaki merdivenin üzerindeki yük arttığı için merdiveni sabit tutan bağlantı elemanları kopmuş ve merdiven basamakları kaymaya başlamıştır. Bu esnada bir yolcumuz kopan basamaklar arasındaki boşluğa düşmüştür” denildi.

OLAY GÜNÜ AÇIKLAMASINDA YARALANAN VATANDAŞ SUÇLANMIŞTI

İBB olay günü yaptığı açıklamada ise “Maslak Ayazağa Metro İstasyonu'nda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tehlike uyarı tabelasını dikkate alamayan bir vatandaş, yürüyen merdivene binmiştir. Bu sırada hizmet vermeyen ve bakımı yapılan merdivende tambur boşalması meydana gelmiş, basamaklar çökerek vatandaş merdiven altına düşmüştür. Kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmıştır. Hastanede tedavi altına alınan yolcumuzun ortopedi uzmanı tarafından yapılan ilk muayenesinde sol kolunda kırık olduğu, diğer kolunda ve bacaklarında ezikler olduğu belirtilmiştir. Kesin bilgiler tomografi sonuçlarından sonra söyleyeceği belirtilmiştir.” diyerek, yaralı vatandaşı suçlamıştı.