İBB’den ‘Pazartesi’ kararı: Ulaşım 8 saat ücretsiz

İstanbul’da yeni eğitim -öğretim döneminin başlayacağı 17 Eylül günü toplu taşıma 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde AKP ve CHP grubunun ortak imzasıyla, toplu ulaşım araçlarının okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi günü ücretsiz hizmet vermesini teklif edildi. Oybirliği ile kabul edilen teklife göre 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlayacağı 17 Eylül Pazartesi günü, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçları 06.00 ile 14.00 saatleri arasında kent genelinde ücretsiz hizmet verecek.