İlim Yayla Vakfı Vefa Misafirhanesi yıkıldı

Fatih Süleymaniye Yenileme alanında tarihi Vefa Bozacısının yanında bulunan Vefa İlim Yayma Vakfı Misafirhanesi yeniden yapılmak üzere yıkıldı. Yeni yurt binası için İBB’nin blok çizgisini bir metre büyütmesi AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri arasında 'yenileme' tartışmasına neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin 14 Aralık tarihli oturumunda İlim Yayma Vakfı'nın Vefa'daki öğrenci yurdu (misafirhane) gündeme geldi. Yurt için hazırlanan “Fatih Süleymaniye Yenileme Alanı 2. Bölge 962 adaya ilişkin 1 /1000 ölçekli imar planı değişikliği” mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. Plan değişikliği ile toplam 3 bin 772 metrekarelik yapı adasının blok çizgisi bir metre büyütüldü. Konuyla ilgili hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunda yer alan bilgilere göre İlim Yayma Vakfı, bağımsız bölümler şeklinde tasarlanan 4,8, 10, 24 ve 26 numaralı parsellerdeki yurt yapılarının ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle 962 numaralı yapı adasının tamamında plan değişikliği yapılmasını istedi. Vakıf, yeni yapılacak yurt binası için hazırlanan avan projenin 6 Eylül 2018 tarihli İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile uygun bulunduğu belirterek gereken plan çalışmasının yapılması için başvuruda bulundu. Talep doğrultusunda ön projenin imar planları ile uyumunu sağlayacak koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifi hazırlandı. Teklif 15 Ekim tarihli Fatih Belediye Meclisi'nde uygun bulunarak İBB'ye gönderildi. İBB Meclisi'nde de karar 14 Aralık tarihli oturumda oy çokluğu ile kabul edildi.

“YENİLEME YIKARAK OLMAZ”

Oylama sırasında AKP ve CHP grubu arasında tartışma yaşandı. CHP'li İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, kentin eskimiş alanlarının yenilenmesine karşı olmadıklarını ama hazırlanan yenileme projelerinin kentin dokusu ile uyumlu olmadığını söyledi. Yenilemenin binaları yıkarak değil mevcutları koruyarak yapılabileceğini söyleyen Hacıalioğlu “Burada aldığımız başka kararlar ile günümüzde var olmayan eski camileri mescitleri ihya ediyoruz. Eski fotoğraflara projelere bakıp planlar hazırlıyoruz. Şimdi burada ise var olan tescilli yapı yıkılıp yeniden yapılıyor. Bu kent planlama mantalitesine uymuyor. ‘Bir yapıyı bir iki metre büyüttük' demekle bu işler olmaz. Blok büyütülür, seyir terası eklenir… Bunların önü alınamaz” dedi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Yüksel Akyol, sadece İlim Yayma Vakfı'nın yurdu için küçük bir düzeltme yapıldığını söyledi. Komisyonun AKP'li Başkan Vekili Osman Demir de “Yapı adasında 4 adet tescilli bina var. Blok yapılanma çizgisi, kurul tarafından bir metre öteleniyor. Yurt alanında büyüme yok, mevcuttan daha küçük yapılıyor” diye konuştu. AKP Grup Başkan Vekili Ömer Lütfi Arı da birçok önemli ismi yetiştirmiş İlim Yayma Vakfı'na ait yurt binasının yıkılıp yeniden yapıldığını ve kurul kararı doğrultusunda yapı adasının bir metre büyütüldüğünü açıkladı.