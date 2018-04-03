İmece geleneği yeniden canlandı

Mehmet Güven adlı hayırsever vatandaşın öncülüğüyle Adana köylerinde başlatılan imece ile okullar yenileniyor, türbeler onarılıyor. İnşaatlarda bütün köylüler çalışınca, işler kimse yorulmadan kolaylıkla tamamlanıyor.

Türk toplumunun asırlık geleneklerinden olan imece hareketi yeniden canlandı. Adana'da hayırsever Mehmet Güven'in öncülüğünde başlatılan imecelerle köylerde okullar yenileniyor, türbeler onarılıyor.

Tek kuruş devlet katkısı olmadan gerçekleşen inşaatlar sırasında bütün köy halkı çalıştığı için kimse fazla yorulmadan işler bitiriliyor.

Uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra kesin dönüş yaptığı Türkiye'de tüm birikimini hayır işleri için harcayan hayırsever Mehmet Güven'in öncülük etmesiyle Adana'nın Yumurtalık İlçesine bağlı Yeşilköy,Bahçe, Kaldırım, Bebeli, Zeynepli ve Kırmıdam köylerindeki okullar imece ile onarıldı.

Köylerin ortak kullanımı için açılan spor salonlarında hocalar eşliğinde kurs gören gençlerden çok sayıda sporcu yetişti. Maddi durumu olmayan çocuklara burs verildi.

İmece geleneğinin yaygınlaştığı Mürseloğlu, Durmuşlu, Dervişli, Karayusuflu köylerinin sakinleri ise 4 köyün orta noktasında bulunan harabe durumdaki türbeyi hep birlikte çalışarak yepyeni bir görünüme kazandırdı. Köylüler için manevi değeri yüksek olan Abdürrezzak Türbesinin onarım inşaatında yüzlerce köylü birlikte çalışınca dayanışmanın gücünü gösteren kareler ortaya çıktı.

GÜVEN: BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM

Türbenin tadilatına katkı sunan Mehmet Güven ise, “Önemli olan yaptığımız yardımdan çok insanların gönüllü olarak burada sergilediği birlikteliktir” dedi. Güven, “Herkes para kazanır ama harcamaktan hayır yapmaktan çekinir. Her şeyi devletimizden beklememek gerekir. Ben hayatımı ve kazancımı eğitim kurumlarına, türbelere, ihtiyacı olanlara yardım etmeye adadım. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.