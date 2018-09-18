‘IMF’ye borç verelim’ diyen AKP’li Başkan’a 6 milyonluk şok!

Gaziantep, Şahinbey Belediye Başkanı'nın 'Her üniversite öğrencisine 200 lira' projesi Sayıştay'a takıldı. Yaptığı denetimde 2017 bütçesindeki 6 milyon liralık 'öğrenci bütçesini' gören Sayıştay, "Sadece ihtiyaç sahibi ilköğretim ve lise öğrencilerine burs verebilirsiniz" dedi ve AKP’lisi CHP'lisi MHP'lisi tüm meclis üyelerininin savunmasını istedi. Geçmişte yaptığı "Paramız var. Belediye olarak IMF'ye 100 milyon dolar kredi açabiliriz" sözleri ile kamuoyunun gündemine gelen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Kararı oy birliğiyle almıştık" diye kendini savundu.

Sayıştay tarafından, Gaziantep’in Şahinbey İlçe Belediyesi’nin 2017 yılında yaptığı harcamalarda 6 milyon 30 bin 400 liralık kamu zararı belirlendi. Belediye meclisinin aldığı üniversite öğrencilerine nakit yardım yapılması kararı sebebiyle kamu zararı tespit edildiği belirtildi ve Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte meclis üyelerinin tamamının savunması talep edildi.

HER ÖĞRENCİYE 200 LİRA

Şahinbey Belediyesi, 2017 yılı Aralık ayında ilçede ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine ister Gaziantep'te okusun ister şehir dışında okusun ayrım yapılmadan öğrenci başına 200'er lira nakdi ödeme yapılacağını açıklamış ve binlerce öğrenciye bu paralar ödenmişti.

İLKOKULDAN ÜNİVERSİTEYE KADAR

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere o dönemde yaptığı açıklamada; daha önce ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine desteklerde bulunduklarını belirterek, “Üniversite öğrencileri için de bir destek yapalım diye düşündük. Kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde şu an ilçemizde ikamet eden tüm üniversite öğrencilerimize ister Gaziantep'te okusun ister şehir dışında okusun 200’er lira destek sağlıyoruz. Müracaat yapan herkese hemen ödemelerini gerçekleştireceğiz. Bu konuda herhangi bir sayı sınırlaması yok. İlçemizde ikamet eden ne kadar üniversite öğrencisi varsa bu imkandan faydalanabilir” demişti.

TÜM ÜYELERİN SAVUNMASI İSTENDİ

Sayıştay, Şahinbey Belediyesi’nin 2017 yılında yaptığı harcamalarla ilgili denetimde, üniversite öğrencilerine nakit yardım yapılması kararı sebebiyle 6 milyon 30 bin 400 lira tutarında kamu zararı etti.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte çoğunluğu AKP'li olmak üzere CHP'li ve MHP'li meclis üyelerinin savunması talep edildi.

“HER ÖNÜNE GELENE VEREMEZSİNİZ”

Sayıştay'ın savunma istemek için gönderdiği yazıda; “Belediyenin sadece ilçe sınırları içerisinde ikamet eden yardıma muhtaç ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yardımda bulunabileceği, mevzuata rağmen belediyeye başvuruda tüm üniversite öğrencilerine yardıma muhtaç olup olmadıkları ile ilgili hiç bir inceleme yapılmadan 200'er lira ödendiği ve bunun da kamu zararına yol açtığı” vurgulandı.

Konuyla ilgili olarak belediye yönetimi, hukukçu kurmaylarıyla biraraya gelerek savunma hazırlıklarına başladı.

SUÇLANAN BAŞKAN SÖZCÜ'YE KONUŞTU

Sayıştay tarafından kamu zararına yol açmakla suçlanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, SÖZCÜ’ye açıklama yaptı. 2009 yılından bugüne görevde bulunan Tahmazoğlu, “Doğumdan ölüme her alanda hizmet veren belediyemiz için dezavantajlı gruplar her zaman öncelikli oldu. Tüm bu ihtiyaç duyulan ve vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanan projelere ek olarak, ilçemizde ikamet eden üniversite öğrencilerimize de sosyal ulaşım desteği sağladık. Proje kapsamında; meclisimizde tüm partilerin oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda ilçemizde ikamet edip, sosyal yardım desteğine ihtiyaç duyan öğrencilerimizin talepleri ve beyanları alındı. Bu beyanlar doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüzce yapılan tespitlerin ardından şartları tutan öğrencilerimize bir defaya mahsus olmak üzere destek sağladık” dedi.