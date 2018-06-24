İnce oyunu kullandı! İşte ilk mesajı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ailesiyle birlikte Yalova'daki Saffet Çam Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Gazetecilere kısa bir açıklama yapan İnce, 'Hayırlı uğurlu olsun. En iyisi ne ise o olsun. Ankara'ya gidiyorum. Akşam YSK'nın önünde olacağım' diye konuştu.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ailesiyle birlikte Yalova'daki Saffet Çam Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Gazetecilere kısa bir açıklama yapan İnce, 'Hayırlı uğurlu olsun. En iyisi ne ise o olsun. Ankara'ya gidiyorum. Akşam YSK'nın önünde olacağım' diye konuştu.