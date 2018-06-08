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İnce, paçaları sıyırıp deniz kenarında yorgunluk attı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kastamonu mitinginin ardından gittiği Sinop'un Korucuk Köyün'de sahilde çıplak ayakla yürüdü, günün yorgunluğunu attı.

android-time 21:38 8 Haziran 2018
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İnce, paçaları sıyırıp deniz kenarında yorgunluk attı
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kastamonu mitinginin ardından gittiği Sinop'un Korucuk Köyün'de sahilde çıplak ayakla yürüdü, günün yorgunluğunu attı.

Her konuşmasında halkın içinden biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bunu davranışlarıyla da kanıtlıyor.

 

Daha önce kasket takıp mitinglere çıkan, traktöre binerek mazot almaya giden İnce, bu kez de sahil kenarında görüntülendi.

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Kastamonu mitingini tamamlayan İnce, gittiği Sinop’un Korucuk Köyün’de sahilde yürüdü.

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Daha sonra paçalarını sıvayan İnce, deniz kenarında yürüyüşüne devam ederek günün yorgunluğunu attı.

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İnce’nin sosyal medyada da yayınlanan görüntüleri büyük beğeni aldı.

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