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İnce’den minik Zeynep’e tebrik!

CHP'li Muharrem İnce, her sabah derse girmeden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünü öpen minik Zeynep'i tebrik etti.

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İnce’den minik Zeynep’e tebrik!
CHP'li Muharrem İnce, her sabah derse girmeden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünü öpen minik Zeynep'i tebrik etti.

Çorum'daki İsmail Kakaç İlkokulu'nun 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Alkaç'ın, sınıfa girmeden Atatürk büstünü öpüp, el salladığı görüntüler büyük beğeni almıştı. Minik Zeynep’in bu sevgi gösterisi CHP’li Muharrem İnce’nin de dikkatinden kaçmadı. İnce, sosyal medyadan bir mesaj yayımlayarak minik Zeynep’i tebrik etti. İnce mesajında, “Her sabah sınıfa girmeden Ata’sına sevgisini gösteren Zeynep… Cumhuriyet sizlerin omuzlarında yükselecek! Gözlerinden öperim çocuk…” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 00:1222.11.2018
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