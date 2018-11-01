İntikam cinayetinin sanığı: Cezaevinde olmamasına sinirlendim

Oyuncu model ağabeyi Halit Arslan'ın öldüren Emre Solan'ı Şirinevler'de aracının içinde silahla vurularak öldüren Mehmet Ali Arslan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Arslan, Solan'ı görünce kullandığı ilaçların da etkisiyle çok sinirlendiğini belirterek; “Benim şahsı öldürmem de asla kan gütme gibi bir husus söz konusu değildir. Bir anlık sinirle bahse konu eylemi gerçekleştirdim” dedi.

İstanbul Şirinevler'de 29 Ekim akşamı E-5 yanyol üzerinde arabasında bekleyen Emre Solan, 5 yıl önce öldürdüğü Halit Arslan’ın kardeşi Mehmet Ali Arslan tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından kız kardeşinin evinde saklanan Arslan gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

SAVCILIKTA OLAYI ANLATTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan ifadesinde intikam iddialarını kabul etmeyen Mehmet Ali Arslan olay anını şöyle aktardı: Esenyurt’ta emlakçılık yapıyorum. Bu bölge de gasp olayı sık yaşandığı için arabada ruhsatsız tüfek taşıyorum. Olay günü ağabeyim Halit’i öldüren Emre Solan’ı E-5 yanyolda park halinde gördüm. Ancak yoluma devam ettim. Ağabeyimi öldüren bu adamın cezaevinde olmayıp dışarıda olduğunu görünce kullandığım ilaçların da etkisiyle çok sinirlendim. Aracımla Ataköy’e kadar gittim. Oradan yan yoldan girdim ve Emre’yi gördüm. Şirinevler metrobüs durağının yakınına doğru aracımı kullandım. Giderken gördüğüm kişinin Emre olmamasını istedim. Aracın yanına doğru tekrar gittiğimde Emre aracın içerisinde tek başına bekliyordu” dedi.

“SİNİR İLAÇLARININ DA ETKİSİYLE…”

Arslan, Emre Solan’ın aracının yanında 40-45 dakika kadar park edip araç içerisinde beklediğini söyleyerek; “Hava almak için biraz dışarıya çıktım sonra tekrar aracıma bindim. Bir süre bu şahsın yanımdan gitmesini bekledim ancak gitmeyince saat 22.45 sıralarında daha sonra polise teslim etmiş olduğum tüfeği araçtan alarak, kullandığım sinir ilaçlarının da etkisiyle arabasında oturan Emre Solan’ın yanına gittim ve açık olan camdan kendisine bir el ateş ettim. Aramızda iki metre kadar mesafe vardı” diye konuştu.

“ABLAMLARA GİTTİM, BANYO YAPTIM”

Arslan şöyle devam etti: “Öldürme amacıyla ateş etmedim. Omzuna doğru yaralamak maksadıyla ateş ettim. Daha sonra oradan ayrılıp ablamların Beylikdüzü’ndeki evine gittim. Banyo yaptım. Zaten teslim olacaktım. Polis memurları gelip beni evden aldılar. Benim şahsı öldürmemde asla kan gütme gibi bir husus söz konusu değildir. Bir anlık sinirle bahse konu eylemi gerçekleştirdim”

Ne olmuştu?

Oyuncu model Halit Arslan 24 Nisan 2013'te Beylikdüzü'nde oturduğu siteden komşusu Emre Solan ile aralarında ‘kız arkadaşına baktığı' gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışma ertesi günde devam ederek bu sefer kavgaya dönüştü ve 24 yaşındaki Halit Arslan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Emre Solan, Arslan’ı haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avukatların itirazları üzerine Yargıtay’a giden dosya bozularak geri gönderildi.

Bakırköy 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi Temmuz ayında verdiği ikinci hükümde Emre Solan hakkında “Haksız tahrik altında yaralama sonucu meydana gelen ölüme sebebiyet verme” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.