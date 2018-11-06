İş adamı Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iş adamı Tivnikli 59 yaşındaydı.

Abdullah Tivnikli’nin cenazesinin bugün ikindi namazını müteakkip Altunizade İlahiyat Camii’nden kaldırılacağı bildirildi.

59 yaşında vefat eden Abdullah Tivnikli’nin ismi 17-25 Aralık sürecinde de geçmişti. O dönemki İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce yürütülen 25 Aralık soruşturması kapsamında ifade veren iş adamı Abdullah Tivnikli, hakkındaki suçlamalara ilişkin, ”Dinleyenler 1,5 sene dinlemişler hiçbir şey bulamamışlar, ‘nasıl suç oluştururuz?' diye birkaç masum tapenin arasına 30 tane yorum yazmışlar. İsterdim ki bir belgesi olsun. Delillerle bunun desteklenmesi lazım. Hiçbir delil veya belge gösterilmiyor” demişti.

ABDULLAH TİVNİKLİ LİMDİR?

1959 yılında Erzurum'da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İşletme Master Programı'nı tamamladı. İngiltere'de eğitim için bulunduğu süreçte katılım bankacılığı modelinin dünyada nasıl uygulandığı konusunda akademik çalışmalarda bulundu. 1983 yılından itibaren Türkiye'de katılım bankacılığı modelinin hukuki altyapısının hazırlanmasında yer aldı. Bu sürecin sonunda, bu modeli Türkiye ‘de ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk'ün kuruluş sürecinde aktif bir şekilde yer aldı. 1988 yılından itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Abdullah Tivnikli, 2001 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. 2005 yılından itibaren de İstanbul Bahreyn Fahri Konsolosu unvanını taşımaktaydı. Abdullah Tivnikli, katılım bankacılığı alanındaki görevlerinin yanı sıra, aile şirketi olan Eksim Grubu'nun da yönetimindeydi. Eksim Grubu, tahıl ürünleri ticareti, enerji, gıda, madencilik sektörlerinde faaliyet gösteriyordu.