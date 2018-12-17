İSKİ personel alımı başvuru sonuçları için heyecan dorukta… İSKİ başvuru sonuçları açıklandı mı?

İSKİ başvurularını yapan adaylar İSKİ personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman ve nasıl açıklanacağını ilgiyle araştırıyor. İSKİ personel alımı başvurularında alım sıralamasında KPSS önem taşıyor. Boş kadro sayısının 5 (beş) katı adayı evrak teslimi için ilan edecek olan İSKİ, bu duyuruyu basvuru.iski.gov.tr internet sayfası üzerinden gerçekleştirecek. Sözlü sınav öncesi KPSS puanlarına göre belirlenecek olan adaylar, bugün gün içerisinde belirtilen internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

İSKİ personel alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve İSKİ personeli adayları İSKİ personel alımı sonuçlarını merakla beklemeye başladı. İSKİ personel alımlarında en önemli detaylardan biri KPSS puanları. İşte İSKİ personel alımı sonuçları konusunda merak edilen detaylar… İSKİ PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA DETAYLARI İSKİ personel alımı sonuçları aşağıdaki link üzerinden açıklandığı andan itibaren kontrol edilebilir olacak… İSKİ PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA TALEP EDİLECEK ÖZEL BELGELER NELER? – Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir.) – Bilgisayar İşletmeni kadroları için M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair traskript belgesi, – Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir.) – Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için YDS ya da eşdeğer sayılan sınav sonuç belgesinin internet çıktısı, – Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik Sertifikanın aslı veya fotokopisi

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