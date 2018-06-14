İstanbul bayram namazı saati: İşte tüm şehirler için Diyanet’ten bayram namazı vakitleri…

Bayrama namazla başlayacak milyonlarca inanan İstanbul ve Türkiye'nin dört bir yanında Bayram namazlarını kılacak. Peki bayram namazı saat kaçta? İstanbul bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İşte saati ve nasıl kılınacağı…
İstanbul bayram namazı vakti: 06:17
BAYRAM NAMAZI SAATLERİ LİSTESİ 2018
BAYRAM NAMAZI İÇİN TARİHİ CAMİLER
Razaman Bayramı sabahı kılınacak bayram namazını tarihini öneme sahip bir cami kılmak isteyen vatandaşlar, İstanbul'un tarihi camilerinden birine gidebilerler. Peki İstanbul'da bayram namazı kılınabilecek tarihi camiler hangileridir? İşte İstanbul'un tarihi camilerinin listesi…
Yeni Camii
Sümbülefendi Camii
Pertevniyal Valide Sultan Camii
Nuru Osmaniye Camii
Yıldız Camii
Sultanahmet Camii
Süleymaniye Camii
Sokullu Mehmed Paşa Camii
Seyyid Nizam Camii
Şehzade Camii
Rüstem Paşa Camii
Büyük Piyale Paşa Camii
Ortaköy Camii
Nusretiye Camii
Murat Paşa Camii
Mahmut Paşa Camii
Merkez Efendi Camii
Mihrimah Camii
Laleli Camii
Küçük Ayasofya Camii
Hırka-İ Şerif Camii
Hekimoğlu Ali Paşa Camii
Ferruh Kethüda Camii
Fatih Camii
Eyüp Camii
Emirgan Hamid-İ Evvel Camii
Dolmabahçe Camii
Çorlulu Ali Paşa Camii
Cerrah Mehmet Paşa Camii
Beyazıt Camii
Arap Camii
RAMAZAN BAYRAMI MI ŞEKER BAYRAMI MI?
Ramazan ayın ın sonundaki dini bayram için Türkiye'de iki isimlendirme kullanıla gelmiştir. Ramazan bayramı ve şeker bayramı. Ramazan Bayramı kalıbı bu bayram Ramazan ayının sonunda kutlanmasından ileri gelmektedir. Peki neden şeker bayramı da denmektedir? Bu bayram Osmanlı döneminde Iyd-ı Fıtır olarak adlandırılmaktaydı. Iyd kelimesi bayram anlamına gelir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır ki şükür sadakası olarak da bilinir. Murat Bardakçı'nın dile getirdiği bir teoriye göre şükür kelimesi şekere dönüşmüş ve şükür bayramı zamanla şeker bayramı olmuştur. Diğer bir teori de bu adlandırmanın bayramda şekerleme geleneğinden kaynaklanmasıdır.