Meteoroloji’den İstanbul’a ‘bugün’ uyarısı… Son dakika hava durumu uyarısı geldi!

Eylül ayıyla beraber İstanbul’a yağışlı hava dalgası da geldi. Türkiye’yi etkisi altına alacak olan yağışlı hava dalgası yurda giriş yaptı. Gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu . Sabah ise bazı ilçelerde yağmur kendini gösterdi. Meteorolojiden geçen son dakika bilgilendirmelerine göre yurtta sıcaklıkları adım adım düşüyor. İşte hava durumuna dair son gelişmeler…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL İÇİN UYARI GELDİ
Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul’un doğusu ve boğaz çevresi) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ISTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, doğusu ile boğaz çevresinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENIZLI °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
CANKIRI °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABUK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu