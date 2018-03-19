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İstanbul metrosunda ‘ücretli’ ve ‘ücretsiz’ aktarmalar

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah" sözleri sonrası metro güzergâhlarını mercek altına aldık. Ortaya çıkan sonuç: CHP'liler, AKP'lilere göre daha fazla ücret ödüyor...

Sozcu.com.tr
android-time 10:31 19 Mart 2018
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İstanbul metrosunda ‘ücretli’ ve ‘ücretsiz’ aktarmalar
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah" sözleri sonrası metro güzergâhlarını mercek altına aldık. Ortaya çıkan sonuç: CHP'liler, AKP'lilere göre daha fazla ücret ödüyor...

Önceki gün yapılan AKP Arnavutköy ilçe kongresinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yaptığı “Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah” sözleri gözleri İstanbul’daki toplu ulaşım ağına çevirdi.

FOTO:DHA - İBB Başkanı Mevlüt Uysal "Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önc eliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah" dedi ve tartışmalara konu oldu.

FOTO:DHA – İBB Başkanı Mevlüt Uysal “Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önc eliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah” dedi ve tartışmalara konu oldu.

ETiLER ÜCRETLİ, BAŞAKŞEHİR ÜCRETSİZ

Başkan Mevlüt Uysal’ın bu sözleri, Kadir Topbaş’ın yerine gelmeden önce belediye başkanlığını yürüttüğü Başakşehir ilçesindeki “Kirazlı- Başakşehir metro hattı”ndaki ücretsiz aktarma hattını yeniden gündeme getirdi.

ucretli-kBAŞAKŞEHİR METROSUNDA ÜCRETSİZ AKTARMA

Şöyle ki; 11 duraklı M3 metro hattında, İkitelli Sanayi durağından sonraki Olimpiyat Stadı’na olan iki duraklık aktarma bölümü, ücretsiz olarak hizmet veriyor. Örneğin Kirazlı’dan M3 metro hattına binen vatandaşlar, Ziya Gökalp Mahallesi ve Olimpiyat Stadı’na aktarma yaparken ücret ödemiyorlar.

ETİLER’DE İSE ÜCRETLİ

Buna rağmen M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında, Levent durağında inerek 3 duraklı Nispetiye-Etiler hattına geçenler ise bu kısa yolculuk için ücret ödemek zorunda kalıyorlar. Yine aynı hat üzerinde bulunan Seyrantepe aktarmasına da ücretli tarife uygulanıyor.

2014-yerel-secim-sonuclari-orta‘ÜCRETLİ’ BEŞİKTAŞ CHP, ‘ÜCRETSİZ’ BAŞAKŞEHİR AKP’NİN KALESİ

Ücretli ve ücretsiz aktarma hatlarının bağlı bulunduğu ilçelerden, ücretli aktarmanın yapıldığı Beşiktaş’ta anamuhalefet partisi CHP’nin üstünlüğü dikkat çekiyor. ‘Ücretsiz aktarma hizmeti’nin sulunduğu Başakşehir’de ise AKP’nin üstünlüğü göze çarpıyor.

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Son güncelleme: android-time 10:4919.03.2018
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