İstanbul metrosunda ‘ücretli’ ve ‘ücretsiz’ aktarmalar

Önceki gün yapılan AKP Arnavutköy ilçe kongresinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yaptığı “Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah” sözleri gözleri İstanbul’daki toplu ulaşım ağına çevirdi.
Başkan Mevlüt Uysal’ın bu sözleri, Kadir Topbaş’ın yerine gelmeden önce belediye başkanlığını yürüttüğü Başakşehir ilçesindeki “Kirazlı- Başakşehir metro hattı”ndaki ücretsiz aktarma hattını yeniden gündeme getirdi.
Şöyle ki; 11 duraklı M3 metro hattında, İkitelli Sanayi durağından sonraki Olimpiyat Stadı’na olan iki duraklık aktarma bölümü, ücretsiz olarak hizmet veriyor. Örneğin Kirazlı’dan M3 metro hattına binen vatandaşlar, Ziya Gökalp Mahallesi ve Olimpiyat Stadı’na aktarma yaparken ücret ödemiyorlar.
Buna rağmen M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında, Levent durağında inerek 3 duraklı Nispetiye-Etiler hattına geçenler ise bu kısa yolculuk için ücret ödemek zorunda kalıyorlar. Yine aynı hat üzerinde bulunan Seyrantepe aktarmasına da ücretli tarife uygulanıyor.
Ücretli ve ücretsiz aktarma hatlarının bağlı bulunduğu ilçelerden, ücretli aktarmanın yapıldığı Beşiktaş’ta anamuhalefet partisi CHP’nin üstünlüğü dikkat çekiyor. ‘Ücretsiz aktarma hizmeti’nin sulunduğu Başakşehir’de ise AKP’nin üstünlüğü göze çarpıyor.