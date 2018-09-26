Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da ‘şüpheli paket’ alarmı

İstanbul Küçükçekmece'de yol ortasına bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Paketten herhangi bir şey çıkmadı.

android-time 10:22 26 Eylül 2018
Haberler Gündem
İstanbul Küçükçekmece'de yol ortasına bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Paketten herhangi bir şey çıkmadı.

Olay saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İkitelli Caddesi’nde folyo ile kaplı paketi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Bir süre sonra gelen bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafeti giyerek pakete fünye yerleştirdi. Fünye ile patlatılan paketten herhangi bir şey çıkmadı. Yaklaşık bir saat sonra cadde yaya ve araç trafiğine açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

DHA

DHA

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
Son güncelleme: android-time 10:3226.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar