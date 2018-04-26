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İşte Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayları | Son dakika haberleri

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı için dört isim arasında bir oylama yaptırdı. Oylama, Karamollaoğlu'nun Gül ile görüşmesi ardından gerçekleşti ve halen devam ediyor.

android-time 08:10 26 Nisan 2018
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İşte Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayları | Son dakika haberleri
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı için dört isim arasında bir oylama yaptırdı. Oylama, Karamollaoğlu'nun Gül ile görüşmesi ardından gerçekleşti ve halen devam ediyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak ve aday belirleme ile ilgili temaslarının yanı sıra parti tabanının nabzını yoklamak için bir temayül yoklaması yaptırdı.

Online olarak gerçekleşen oy verme işlemi henüz bitmedi. Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı “Saadet kart” üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ise Salı günü görüşmüştü. Akşener, partisinin adayının kendisi olduğunu, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Akşener’in açıklamasının ardından, CHP’li kurmaylar da Abdullah Gül isminin gündemlerinde olmadığını duyurdular.

İşte SP’nin diğer aday adayları;

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Son güncelleme: android-time 12:5626.04.2018
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