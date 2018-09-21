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İzmir ve İstanbul’da kamyon dehşeti

Esenyurt'ta hafriyat kamyonu atık kağıt toplayıcısına çarptı. Kolu ezilen atık toplayıcısı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon şoförü olay yerinden kaçtı. İzmir'de ise  trafik ışıklarında mendil satan bir kişi beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi

android-time 14:33 21 Eylül 2018
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İzmir ve İstanbul’da kamyon dehşeti
Esenyurt'ta hafriyat kamyonu atık kağıt toplayıcısına çarptı. Kolu ezilen atık toplayıcısı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon şoförü olay yerinden kaçtı. İzmir'de ise  trafik ışıklarında mendil satan bir kişi beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi

Olay öğle saatlerinde Merkez Mahallesi, 1121. sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaat alanından çıkan hafriyat kamyonu o sırada kağıt toplayan adama çarptı. Adamın kolu ezilirken, kamyon şoförü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kolu ezilen ve ağır yaralanan adam 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kamyonun yoldan geçiş anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağındaki trafik ışıklarında mendil satan bir kişi, Bornova’dan Konak yönüne giden Y.A. idaresindeki beton mikserinin altında kaldı. 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden kimlik bilgileri çıkmayan kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.  Cenaze, otopsi ve kimlik bilgilerinin tespiti amacıyla İzmir Adli Tıp  Kurumuna gönderildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.  Öte yandan kazanın oluş şeklinin belirlenmesi için MOBESE kameralarının incelemeye alındığı öğrenildi.

Kazanın ardından beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı. foto

Kazanın ardından beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı. Foto: DHA

 

(Ajanslar)

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