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22 kişi ölmüştü! İzmir’deki facianın öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu göçmenlerin bulunduğu kamyonun kazadan dakikalar önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

android-time 07:15 15 Ekim 2018
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İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu göçmenlerin bulunduğu kamyonun kazadan dakikalar önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülere göre ölüm yolculuğuna çıkan mültecilerin içerisinde bulunduğu kamyon kasasının üzerinin brandayla kapalı olduğu belirlendi.

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Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Kazadan kısa bir süre öncesine ait olan görüntülerde kamyon şoförünün hızla ilerlediği ortaya çıktı.

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Fotoğraf: DHA

Ülkelerindeki açlık ve sefaletten yeni bir yaşam umuduyla yola çıkan ve bunun için kamyon kasasında soğuğa aldırış etmeden yolculuk yapmak zorunda kalan mültecilerden 22’si hayatını kaybetti, 13’ü de yaralandı. DHA

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Son güncelleme: android-time 07:3415.10.2018
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