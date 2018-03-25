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İzmir’de CHP’ye karşı ittifak sinyali

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ittifak sürecini MHP ile birlikte yönettiklerini belirterek, "Yerel seçimlerde benzer noktada bir çalışmayı İzmir´de yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

android-time 16:45 25 Mart 2018
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İzmir’de CHP’ye karşı ittifak sinyali
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ittifak sürecini MHP ile birlikte yönettiklerini belirterek, "Yerel seçimlerde benzer noktada bir çalışmayı İzmir´de yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

AKP Balçova 6’ncı İlçe Kongresi, Balçova Kaya Termal Kardelen Salonu´nda gerçekleştirildi. Kongreye AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AKP milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Necip Kalkan da katıldı.

Kongrede konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP ile AKP arasındaki ittifak uzlaşmasına değinerek yerelde de benzer bir ittifak yapmayı planladıklarını açıkladı. Dağ, “İttifak konusu, 15 Temmuz´dan bu yana devam eden bir süreç. Bu bir süreç ittifakı. 15 Temmuz´da birileri bu ülkeye operasyon yapmaya çalıştığında, orada net duruşta bulunan her tabandan kesim vardı. CHP tabanından insanlar da mutlaka vardı, ama bir süre sonra Yenikapı ruhunu terk eden ne yazık ki CHP’nin üst yönetimi oldu. Ama o günden bugüne hem 15 Temmuz´da, hem 16 Nisan halk oylamasında, hem de sonraki süreçlerde, şimdide uyum yasalarında birlikte devam ettiğimiz, birlikte ittifak içerisinde olduğumuz MHP ile birlikte süreci yönetiyoruz. Yerel seçimlerde  benzer noktada bir çalışma İzmir´de yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

DHA

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