JMO’dan “Deprem Tehlike Haritası” açıklaması

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odaso (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, yayınlanan "Deprem Bölgeleri Haritası"nın risk haritası olmadığının altını çizerek haritanın "Deprem Tehlike Haritası" olduğunu kaydetti.

01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni “Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Karar ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” 18.03.2018 tarih ve 30364 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlandığını anımsatan Dr. Tatar, “Söz konusu yönetmeliği hazırlayan komisyonda Jeoloji Mühendisi olmadığı gibi Jeoloji Mühendisleri Odasının görüşleri de dikkate alınmamıştır. Özellikle mesleğimizi yakından ilgilendiren “Deprem Etkisi Altında Temel Zemini ve Temellerin Tasarımı İçin Özel Kurallar” başlığı ile verilen 16. Bölüm birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir” dedi.

DR. MEHMET TATAR “HARİTA RİSK DEĞİL, TEHLİKE HARİTASIDIR”

“Türkiye Deprem Bölgeleri haritası”nın yayınlanmasından sonra birçok haberler yayınlanmaya başladığını kaydeden Jeoloji Mühendisleri Odaso (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, yanlış paylaşımları önlemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına şu açıklamayı yaptı;

“AFAD tarafından yayınlanan harita “Risk Haritasi” değildir. Bu harita Tehlike haritasıdır. Bu haritaya bakarak, “İllerin Deprem Tehlikesi arttı veya azaldı” cümlesini kullanmak doğru değildir. Tehlike değişen bir durum değildir. İllerin deprem tehlikesi o iller ya da yakınından geçen diri fayların, “fay parametreleri” ve “Deprem tehlikesine” bağlıdır. Bu tehlikede hiç bir zaman değişmez. Deprem tehlikesi Fay Parametreleri tarafından belirlenir. Yani, bir yerleşim biriminin deprem tehlikesi o diri fayın; Fay tipi, fay uzunluğu, kayma hızı, en son ürettiği deprem tarihi, deprem yinelenme aralıkları gibi fay parametreleri ve deprem tehlikesi tarafından belirlenir ve 20 yılda değişen bir deprem haritasında bu parametrelerin bu kadar kısa zaman aralığında değiştiğini ileri sürmek yer bilime aykırıdır. Bu deprem haritası hazırlanırken uluslararası norm ve standartlar göz önüne alınarak kamu yararı çerçevesinde çalışmaların yapılması gerekirdi”

“TEHLİKE HARİTASI, ZEMİN ETÜD RAPORLARINDA KULLANILAMAZ”

Yayınlanan haritanın “Tehlike Haritası” olduğunun altını çizen Dr. Tatar, haritanın, uygulamalarda kullanılmasının sakıncaları bulunduğunu kaydetti. Jeoloji Mühendisleri Odaso (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Deprem tehlike haritası bir Risk haritası değildir. Ölçeği yaklaşık 2 milyon olup, 1/5000 ve 1 /1000 ölçekli Mikrobölgeleme, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Raporlar ve Statik Projye esas Zemin Etüt Raporlarında kullanılamaz. Artık hepimiz biliyoruz ki ülkemizin, tektonik, jeomorfolojik yapısı ve sahip olduğu iklim özellikleri nedeni ile büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşmaktadır ve karşılaşmaya bundan sonra da devam edecektir. Tüm Türkiye’yi kaya ortam olarak kabul edilen 2 milyon ölçekli bir haritanın daha büyük ölçekli haritalarda ve uygulamalarda kullanılması sakıncalı olup, dikkat edilmesi gerekmektedir”

“JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, ÇALIŞMA GRUBU KURDU, SONUÇLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK”

JMO Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, kamuoyunu bilgilendirilmenin önemine değinerek sözlerini şöyle tamamladı;

“Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bu yönetmelikle ilgili çalışma grubu kurularak çalışmalara başlanmıştır. Bu konuda uzman meslektaşlarımızdan oluşan çalışma grubunun önümüzdeki günlerde hazırlayacağı rapor kamuoyu ile paylaşılacaktır”