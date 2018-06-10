Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi bu sene 10 Haziran akşamına denk geliyor. Kadir Gecesi Müslümanlar için çok özel bir zamandır. Kadir gecesinde dualar okunur, Kadir Gecesi namazı kılınır. Bu sene Kadir Gecesi namazı 10 Haziran Pazar akşamı kılınacak. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, saat kaçta kılınır ve kaç rekat eda edilir, hangi dualar okunur?

2018 yılının Kadir Gecesi bu akşam… İslam aleminin en özel günlerinden biri olan Kadir Gecesi’nde dualar edilecek ve Kadir Gecesi namazı kılınacak hatta bu gecenin anlam ve önemini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler yakınlarına Kadir Gecesi mesajları gönderecekler. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, saat kaçta eda edilir?

KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kadir gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

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KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu özel geceden kılınan Kadir Gecesi namazı 2 rekattan başlayıp 12 rekat veya 100 rekata kadar Kadir Suresi ile birlikte kılınır. Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır. Birinci rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi, 2. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi, 3. rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi ve 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi şeklindedir. Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa “Allah-u Ekber, Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd” denir.

Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

Kadir Gecesi namazına ise şu şekilde niyet edilir:

-“Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber.

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