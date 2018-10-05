Kahramanlara son veda

SEKİZ... Dile kolay, yüreğe çok zor! Bugün sekiz dalyan gibi delikanlımızı, dağ gibi şehitlerimizi son yolculuklarına uğurluyoruz. Isparta, Ankara, Amasya, Samsun... Sekiz şehrimizden ağıtlar yükseliyor. Ve o kahraman şehitlerin tarifsiz acılı yakınlarını tutmak mümkün değil. Koşup sarılmak istiyorlar çocuklarının, eşlerinin, babalarının, kardeşlerinin tabutlarına. Çevredekiler çaresiz, nasıl tutsunlar, nasıl tutulur onlar?

Şehit Mehmetçikler Ömer Yiğit Ulus, Neşet Gök, Okan Dinçer, Özgür Can İnce, Ali Hekim, Süleyman Aydın, Uğur Göksu ve Yahya Şen son yolculuklarına uğurlanacak. Şehitler için Amasya, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırıkkale ve Samsun’da cenaze törenleri düzenleniyor.

Ağabeyinin kamuflajıyla cenazeye katıldı

Özgür Can İnce için Ankara’da tören düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Cenaze törenine kamuflaj giyerek katılan şehidin kardeşi ve babası güçlükle ayakta durabildi.

Balıkesir

Şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Okan Dinçer’in naaşı Balıkesir’e getirildi.Dinçer’in şehadet haberi doğup büyüdüğü Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Bademli kırsalını yasa boğdu. Şehidin cenazesi Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’na uçakla getirildi. Cenazeyi Balıkesir il protokolü ve şehidin yakınları karşıladı. Şehidin cenazesi defin işlemleri için Bademli köyüne götürüldü.

Ispartalı

Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı için meydana gelen kalabalık alana sığmadı. 24 yaşındaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim için memleketi Isparta'da askeri tören düzenlendi. Isparta Valiliği önündeki 15 temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehidin yakınları katıldı. Şehit Hekim'in cenaze namazı için meydana gelen kalabalık alana sığmadı. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Orhan İşleyen kıldırdı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda tekbirler ve dualar eşliğinde top arabasına konuldu. Şehidin cenazesi daha sonra Isparta Garnizon Şehitliği'nde vatan toprağına emanet edildi.

Eylül ayında evlenmişti

Ispartalı Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim’in mesleğe geçtiğimiz yıl başladığı ve 26 gün önce Arzu Demiralay ile hayatını birleştirdikten sonra Batman'daki görevine geri döndüğü öğrenildi. Aslen Isparta merkeze bağlı Kuleönü Kasabası kütüğüne kayıtlı olan Şehit Hekim'in anne ve babası Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşıyordu. Şehit Hekim ayrıca, Burak ve Beyza isimli kardeşlerinin ağabeyiydi.

Eskişehir

Şehit Uzman Çavuş Neşet Gök’ün cenazesi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı.Gök’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi’ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Nurcan Gök, babası Turan Gök, kardeşleri Burak ve Batuhan Gök ile yakınları, caminin avlusunda Valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Bekir Gerek’in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Bu sırada törene askeri kıyafetle katılan şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan, cenazenin geçişi sırasında asker selamı verdi.

Gök’ün cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği’ne defnedildi.

SAMSUN

Samsunlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun tabutuna sarılan nişanlısı Nesrin Atağ, “Bizim hayallerimizi, umutlarımızı çaldılar” diyerek gözyaşı döktü.

Şehit düşen jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için Ladik ilçesinde tören düzenlendi. Törende şehit Göksu'nun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin annesi Fidase Göksu ve nişanlısı Nesrin Atağ, tabutun önündeki fotoğrafı öperek gözyaşı döktü. Nişanlısının kamuflajını giyen ve tabuta sarılarak gözyaşı döken Nesrin Atağ, “Sana söz verdim. Dimdik ayaktayım. Hainleri sevindirmeyeceğim. Bizim hayallerimizi çaldılar. Umutlarımızı çaldılar” diye konuştu. Şehidin ağabeyi ve mahalle muhtarı olan Seyitahmet Göksu ise kardeşinin tabutuna sarılarak, “Benim de evlatlarım var. Onları da asker olarak yetiştireceğim. O şerefsizleri sevindirmeyeceğim” şeklinde konuştu.

İlçede bulunan Merkez Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için helallik alındı. Göksu daha sonra dualar eşliğinde toprağa verildi.