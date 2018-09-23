Kalbine yenik düşen 8 yaşındaki Yağmur hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeni ile kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 8 yaşındaki Yağmur Saraç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Engin ve Neslihan Saraç çiftinin 8 yaşındaki kızları Yağmur Saraç, 14 Eylül tarihinde aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden aile tarafından Yağmur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Nefes almakta güçlük çeken ve boynunda bazı noktalarda morlukların olduğu belirlenen yağmur, hastanede tedavi altına alındı.

İYİ HABER BEKLEYEN AİLESİNE CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

8 gün boyunca hastanede tedavisi süren Yağmur, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yağmur Saraç'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından günlerdir kendisinde iyi bir haber bekleyen ailesine teslim edildi. Daha öncede kalp rahatsızlığı sebebi ile hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Yağmur’un cenazesi TOKİ Körfezkent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığı’nda toprağa verildi. İHA