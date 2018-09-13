Kan donduran çifte cinayette ticari ilişkiler şüphesi

Nevşehir'de yaşanan kan donduran çifte cinayette sırrını korurken kaçırılma ihbarı yapılan çiftin cesetleri araçlarının içinde yakılmış olarak bulundu. Çiftin kıyafetleri ise araç yakınında bulundu. Jandarma çiftin ticari ilişkilerini araştırıyor.

NEVŞEHİR’de kaçılma ihbarından bir gün sonra yanan araçta eşi Ayfer Akkoç (73) ile birlikte cessedi bulunan galerici Mustafa Şahin Akkoç’un (76) ticari ilişkileri mercek altına alındı.

Nevşehir yakınlarındaki bir bağ evinde oturan galerici Mustafa Şahin Akkoç ile eşi Ayfer Akkoç’un önceki gün akşam saatlerinde silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, arama çalışması başlattı. Ancak tüm çabalara karşın sonuç alınamadı.

Dün Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünün yakınlarında, tarlalar arasındaki stabilize yolda yanmış haldeki hafif ticari aracı görenler, jandarmaya haber verdi. Gelen ekipler, araçta 2 cesetle karşılaştı. Cesetlerin, bir gün önce kayıp kaçırıldıkları ihbarında bulunulan Mustafa Şahin Akkoç ile eşi Ayfer Akkoç’a ait olduğu saptandı. Yanan aracın yakınında ise kanlı elbiselere rastlandı.

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı, buradan da otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi. Galericilik yapan Mustafa Şahin Akkoç’un son günlerdeki ticari ilişkileri mercek altına alındı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)