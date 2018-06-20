Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Karadeniz turuna çıkan sağlıkçılar kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

Muş'ta sağlık sektöründe çalışan 4 arkadaşın Karadeniz gezisi faciayla sonuçlandı. Giresun'un Tirebolu ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

android-time 20:45 20 Haziran 2018
Haberler Gündem
Karadeniz turuna çıkan sağlıkçılar kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Muş'ta sağlık sektöründe çalışan 4 arkadaşın Karadeniz gezisi faciayla sonuçlandı. Giresun'un Tirebolu ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tirebolu ilçesi Doğancı köyü mevkii Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 LJ 4687 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki menfez duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki Ömer Ozan (24), Yunus Emre Şakar (24), Serkan Yalova (25) ile Mustafa Aksoy (23) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma, Espiye ve Tirebolu Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Ozan, Yunus Emre Şakar ve Serkan Yalova yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Aksoy’un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

 

DHA

DHA

KARADENİZ GEZİSİNE ÇIKMIŞLAR

Kazada yaşamını yitiren Ömer Ozan’ın, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nde sağlık memuru, Yunus Emre Şakar’ın 112 Acil Servis İstasyonu’nda acil tıp teknisyeni, Serkan Yalova’nın ise Muş Devlet Hastanesi’nde otomasyon görevlisi, ağır yaralı Mustafa Aksoy’un da 112 Acil’de acil tıp teknisyeni oldukları öğrenildi. Yıllık izne çıkan 4 sağlıkçı arkadaşın, gezi için Karadeniz’e geldikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Son güncelleme: android-time 21:0520.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar