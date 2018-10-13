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Karakolda dehşet anları! Defalarca vurdu…

Konya’da polis merkezinde çalışan sivil memur, bir polis memurunu demir çubukla kafasına vurarak yaraladı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı

android-time 14:49 13 Ekim 2018
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Konya’da polis merkezinde çalışan sivil memur, bir polis memurunu demir çubukla kafasına vurarak yaraladı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı

Konya’nın, merkez Meram ilçesindeki Feridiye Polis Merkezinde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Rahmin A., aynı yerde görev yapan polis memuru Halit B.'ye belinden çıkardığı demir çubukla vurmaya başladı. Diğer polis memurları saldırgan sivil memuru etkisiz hale getirirken başına darbe alan Halit B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan bir gün önce de bir başka polis memuruna saldırarak yumruk atan sivil memur Rahim A.'nın psikolojik tedavi gördüğü, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen saldırgan memur serbest bırakıldı.

İHA

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Son güncelleme: android-time 14:5513.10.2018
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