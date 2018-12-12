Karamollaoğlu’ndan Sözcü davası yorumu: Herkes yalaka olmak zorunda değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık olağan basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Sözcü'ye yönelik ikinci kumpas operasyonunu da değerlendiren ve davanın siyasi olduğunu belirten Karamollaoğlu "Herkes yalaka olmak zorunda değil. Herkes yalakalık yapacak, böyle memleket olmaz..." dedi.

Haftalık olağan basın toplantısında konuşan Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, bir gazetecinin Sözcü Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik açılan davaya ilişkin sorusuna şu şekilde yanıt verdi; “Şunun farkına varmaları gerekiyor. Biz; bazı yazarların, bazı parti mensuplarının, bazı kişilerin fikirleriyle bağdaştıramayabiliriz kendimizi. Ancak biz bunu, cezalandırma yoluna gittiğimiz zaman Türkiye’de kimse hükümete de ortama da güven duymaz. Çünkü herkes robot gibi hükümetin yaptığını meşru, makul görme mecburiyetinde değil. Siz ‘Adalet tesis edilsin’ dediğiniz zaman ‘Siz teröristleri mi destekliyorsunuz’ diyorlar. Kimse öyle bir şey söylemiyor. Terörün destekçisi olmak onunla beraber olmak manasına gelir. Bir yerde, bir takım fikirlerin konuşulmasına engel olmak, karşı tavır sergilemek kesinlikle değil. Şu anda hükümetin yaptığı bir iş var. Muhaliflerini elimine ediyor. Demokraside; iktidarda bulunanlar olacağı gibi muhalefette bulunanlar da olacaktır. Demokrasinin temeli muhalefetin ayakta tutulması demektir. Eğer, muhalefeti ayakta tutamazsınız, siz orada adaletten, güvenden, şeffaflıktan söz edemezsiniz. Bundan dolayı bu girişimleri doğru bulmuyorum. Milletin, çok geç kalmadan gerçekleri görme manasında uyanmaya ihtiyacı var. Biz, bu memlekette farklı düşünce ve kanaatlere sahip olan insanlar olarak birlikte yaşama alışkanlığını kazanacağız. Biz bu alışkanlığı kazanmadan bu ülkede huzur olmaz. Herkes yalaka olmak zorunda değil. Herkes yalakalık yapacak… Böyle memleket olmaz. Allah aşkına. Bu arkadaşlarımız bize özenerek değil Milli Görüş’ü terkedip Avrupa’ya özdeşleşmek için yola çıktılar. Halen ‘Avrupa ile birlikte olacağız’ diyorlar. Bir çok değerlerini tasvip etmemiz mümkün değil ama bir de hukuk sistemine bakın, insan haklarına bakın.”

HÜKÜMETE “FENERBAHÇE OTOBÜSÜ” ÖRNEĞİ

Hükümete dair eleştirilerine Fenerbahçe üzerinden bir örnek veren Karamollaoğlu, “Tayyip bey, Fenerbahçe gibi ekibini toplayarak bir otobüse bindirmeli ve göndermeli. Tayyip Bey’in, gerçekten yaptığı güzel bir şey var ama o da algı. Algıyı güzel yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanının, bugüne kadar izlediği politikaları gözden geçirmeye ihtiyacı var. Bugüne kadar ekip değişti ancak ya yine ekip değişecek ya da gözden geçirilecek. Ekip sürekli değiştiğine göre burada pay doğrudan doğruya Sayın Erdoğan’a düşüyor. Sayın Erdoğan, belediye başkanlığına dönmeli, biz destekleriz.” diye konuştu.