Karısı tarafından terk edilen adam intihara teşebbüs etti

Antalya'da oturan 4 çocuk babası Cemil A., eşi Meryem A'nın geçimsizlik gerekçesiyle boşanacağını söylemesi üzerine falezlere çıkarak intihar edeceğini söyledi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar Cemil A.'nın eşi Meryem A.'yı olay yerine çağırdı. Meryem A. "Gel gidelim bak çocuklar evde bekliyor. Çocuklara yemek bile yediremedim. Çocuklar aç bekliyorlar yazık değil mi?" diyerek eşini intihardan vazgeçirmeye çalıştı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi Yavuz Özcan Parkı’ndaki falezlerde meydana geldi. 4 çocuk babası 31 yaşındaki Cemil A., bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşi Meryem A. ile akşam saatlerinde henüz bilinemeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Meryem A., eşine, “Seninle boşanacağım, yeter artık” dedi. Eşinin boşanma kararını duyan Cemil A, evden çıkıp Yavuz Özcan Parkı’na geldi. Park içerisindeki banklarda bir süre oturan Cemil A., daha sonra 30 metrelik falezlerin kenarına çıkıp intihar edeceğini söyledi.

“ÇOCUKLAR AÇ BEKLİYORLAR YAZIK DEĞİL Mİ?”

Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, falezler çevresinde güvenlik önlemi alıp Cemil A.’yı intihar kararından vazgeçirmeye çalıştı. İkna çabaları sonuç vermeyince Meryem A.’dan yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen Meryem A. da ikna çabalarına dahil oldu. Eşini ikna etmeye çalışan Meryem A., “Gel gidelim bak çocuklar evde bekliyor. Çocuklara yemek bile yediremedim. Çocuklar aç bekliyorlar yazık değil mi?” dedi.

Cemil A.’nın intihar etme kararında ısrarlı olduğunu söylemesi üzerine Meryem A. “Geçimsizlik yaşıyoruz. Ayrılacağımı söylediğim için intihar edecekmiş gibi yapıp beni kararımdan döndürtmeye çalışıyor” dedi.

Polis ve Meryem A.’nın yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından ikna edilen Cemil A., falezlerin kenarından alındı. Cemil A., gazetecilerin görüntü almasını engellemek için yüzünü montuyla kapattı. Cemil ve Meryem A. çifti ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. İHA