Kayseri’de feci kaza! İkiz kardeşler hayatını kaybetti, 9 yaralı

Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarında bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Bir kahreden kaza haber de Kayseri'den geldi. Yeşilhisar ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikiz kardeşler Samet-Semiha Açıkel (29) yaşamını yitirirken, biri ağır 9 kişi de yaralandı.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. İLGİLİ HABER Peş peşe meydana gelen korkunç kazalar! Bayram bilançosu ağırlaşıyor Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki 38 HB 348 plakalı otomobil, Yeşilhisar ilçesi Çadırkaya mevkisinde Samet Açıkel’in kullandığı 51 AAF 630 plakalı otomobile, ardından A.S. yönetimindeki 02 HZ 837 plakalı otomobile çarptı. İKİZ KARDEŞLER HAYATINI KAYBETTİ Kazada, otomobilde sıkışan ikiz kardeşler Samet Açıkel ve Semiha Açıkel hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. AA