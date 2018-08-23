Kurban Bayramı tatilinin 5 günlük kaza bilançosu 82 ölü 361 yaralı

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan tatilin beşinci gününde trafik kazaları sonucu 82 kişi öldü 361 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tatile giden vatandaşlardan trafikte dikkatli olmasını isterken, dönüş trafiğinde yoğunluk yaşanmaması için son güne kalınmadan dönüş yapılmasını istedi.

Bu arada Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakınlarında meydana gelen ve 4 kişinin olay yerinde öldüğü kazada ise 4 kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 8’e yükselirken, 6 kişi de yaralandı. Böylece Kurban Bayramı’nın ikinci günü gece yarasına kadar meydana gelen 22 kazada 25 kişi yaşamını yitirirken, 82 kişi de yaralandı.

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BEŞ GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 82 ÖLÜ, 361 YARALI

Tatil süresince ise en çok ölümlü kaza, bayramın ikinci günü meydana geldi. Geçen Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00’den bayramın ikinci günü gece yarısına kadar yurt genelinde meydana gelen 101 kazada 82 kişi öldü, 361 kişi de yaralandı.

Kazaların gün gün bilançosu ise şöyle :

17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar : 21 ölü, 90 yaralı (20 kaza)

20 Ağustos Pazartesi : 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)

21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün) : 6 ölü, 35 yaralı (12 kaza)

22 Ağustos Çarşamba (Bayram 2. gün): 25 ölü, 82 yaralı (22 kaza)

TOPLAM: : 82 ölü, 361 yaralı ( 101 kaza)

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BAKAN SOYLU TATİLCİLERİ UYARDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili dönüşü için sürücülere, “Dönüş yoğunluğu çok daha fazla olacak” uyarısında bulunarak, “Dönüşler maalesef bir iki güne sıkışıyor. Yoğunluk çok dafa fazla olacak. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız, ricamız dönüşte mümkün olduğunca dönüşü yayarak getirsinler. Perşembeden, Cumadan yola girsinler” diye konuştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde yaşayanların memleketlerine ve tatil merkezlerine gittiğini aktaran Bakan Soylu, otoyollarda polis ve jandarma ekipleri tarafından alınan trafik tedbirlerine dikkati çekti.

TRAFİKTE ‘KIRMIZI DÜDÜK KAMPANYASI’

İçişleri Bakanlığı’nca trafik kazalarının azaltılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen ‘kırmızı düdük’ kampanyasına değinen Soylu, araç kullanan anne-babaları, düdük çalarak uyarmaları nedeniyle çocuklara da ‘trafik polisi’ görevi verdiklerini aktardı.

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“ÇOCUKLARIMIZ GÖREVLERİNİ DEVRALMIŞ”

Soylu, “Özellikle tatilin ilk günleri olan cumartesi ve pazar günü 12 ayrı vilayete ve 12 ayrı yol güzergahına gittim. Oradaki trafik denetimlerine katıldım. Gördüm ki çocuklarımız görevlerini devralmışlar. Annelerini ve babalarını uyarıyorlar. Sadece oradan değil aynı zamanda sosyal medyadan da uyarıyorlar. Kırmızı düdük kampanyamızın dört ana unsuru var; birincisi aracında kemer takmayan anne ve babaya uyarı, ikincisi hız yapan anne ve babaya uyarı, üçüncüsü araba kullanırken cep telefonu kullananlara uyarı sonuncusu ise arabada sigara içen ebeveynlere uyarı. Bu dördünü yerine getirdikmi bilesiniz ki trafik kazalarında düşüş olacaktır” dedi.

“DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU ÇOK DAHA FAZLA OLACAK”

Bayram tatili dönüşlerine ilişkin sürücülere önemli uyarılarda bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Dönüşler maalesef bir iki güne sıkışıyor. Yoğunluk çok dafa fazla olacak. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız, ricamız dönüşte mümkün olduğunca dönüşü yayarak getirsinler. Perşembeden, cumadan yola girsinler. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar gelirsek, pazar günkü o yoğunluk içerisinde Allah muhafaza kaza riskinin olabileceği bir yoğunluk içerisinde bir şekilde olmayız düşüncesi içerisindeyiz. Çocuklarımıza güveniyoruz. Onlar bu kırmızı düdük kampanyasıyla hem ebeveynlerini hem büyüklerini bir ihlal yapıyorlarsa uyaracaklar. Bakan Soylu, konuşmasının ardından teşkilat mensuplarıyla tek tek bayramlaştı.