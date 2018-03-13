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Kayseri’de iğrenç olay! Öğretmenin dikkati baba istismarını ortaya çıkardı!

Kayseri'de temizlik işçisi Oğuz. İ. (42), üçüncü sınıf öğrencisi kızı A.İ.'ye (9) cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

android-time 19:56 13 Mart 2018
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Kayseri’de iğrenç olay! Öğretmenin dikkati baba istismarını ortaya çıkardı!
Kayseri'de temizlik işçisi Oğuz. İ. (42), üçüncü sınıf öğrencisi kızı A.İ.'ye (9) cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Yahyalı ilçesindeki olay, ilkokul öğretmeninin öğrencisinin durumundan şüphelenerek rehberlik servisine başvurmasıyla ortaya çıktı. A.İ., babasının cinsel istismarına uğradığını söyleyince durum polise bildirildi. Polis, özel bir şirkette temizlik görevlisi olarak çalışan 21 yıllık evli, 2 çocuk babası Oğuz İ. ‘yi gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adliyeden cezaevine götürülürken, bir grup ilçe sakininin linç girişiminde bulunduğu Oğuz İ.’yi polis güçlükle kurtardı.

DHA

 

Son güncelleme: android-time 20:0113.03.2018
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