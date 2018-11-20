Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayseri’de tramvay öğrenci servisine çarptı: 6 yaralı

Kayseri’de tramvayın öğrenci servisine çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

android-time 21:48
Haberler Gündem
Kayseri’de tramvayın öğrenci servisine çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 S 0129 plakalı öğrenci servisi ile 3805-B numaralı tramvay çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tramvay raydan çıktı.

resimid_67158871_6715887

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi gönderildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde önlem alarak, inceleme yaptı.

resimid_67158881_6715888

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 22:1120.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar