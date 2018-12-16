Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kedinin gözlerini oyup, kulaklarını kestiler

İzmir'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gözleri oyulan ve kulakları kesilen sokak kedisi, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.

android-time 11:47
Haberler Gündem
Kedinin gözlerini oyup, kulaklarını kestiler
İzmir'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gözleri oyulan ve kulakları kesilen sokak kedisi, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.

Göztepe semtindeki bir parkta gözleri oyulmuş kedi olduğunu görenler, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Bunun üzerine olayı araştıran Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir üyeleri yaralı kediyi hurda aracın içinde bularak veterinere götürdü. Tedaviye alınan kedinin gözlerinin oyulması ile kulaklarının kesik olmasından dolayı polise de başvurularak, sorumluların bulunmasını istendi.

resim3_6941742

Polis, kediye kötü muamele yapan kişi ya da kişileri belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 11:5416.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar