Kılıçdaroğlu: Hiçbir gerekçeye sığınmadan oy kullanın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meslek odaları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, “Yarın sandığa gideceğiz. Sizden istediğim ilk şey, hiçbir gerekçenin arkasına sığınmadan hepinizin oy kullanması. Sandığa gidip oy kullanmak seçme seçilme hakkını kullanmak demokrasinin vazgeçilmezidir. Bu seçimler sıradan bir parti, parlamento seçimi değil. İki boyutlu bir seçim. Ya demokrasiden yana ya tek adam rejiminden yana oy kullanacağız. Sizlerde demokrasiden yana oy kullanın çocuklarınız, onların geleceği için” ifadelerini kullandı.

Ayın 25'inde güzel bir Türkiye'ye uyanılır ise muhtarlarla ilgili olarak yeni bir sayfa açılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Nedir o yeni sayfa; muhtarların önemli, değerli olduğunu biliyoruz. 100'ün üstünde kanunda muhtar adı geçer. Ama muhtarların bir temel muhtarlık kanunu yoktur. Demekki ilk yapılması gereken bir muhtarlık temel kanunu çıkarılmış olmasıdır. Bu konuda hazırlığımızı yaptık ve bitirdik. 134 maddeden oluşan bir muhtarlık kanunu hazırladık muhtar dernekleriyle beraber. İlk yapılacak işlerden birisi mahalleyle ilgili bir konu belediye meclisinde görüşülecekse muhtar o toplantıya katılacak söz ve karar sahibi olacak. O kararla ilgili düşüncesini gayet net açıkça açıklayacak. İlk iş muhtarların kendi seçim bölgesiyle ilgili konu görüşülürse mahallesiyle ilgili konu görüşülürse muhtar belediye meclisinin doğal üyesi olarak katılacak söz ve karar sahibi olacak. Birleşik oy pusulaları ve muhtarlar için ayrı sandık olacak. Her mahallede veya her köyde kim fakirdir, fakir değildir bunu en iyi bilen muhtardır. O zaman sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması lazım. Bütçesi olmayan tek kurum muhtarlık. Niye yok niye istemiyorsunuz?” diye konuştu.

'Bütün muhtarlardan oy istiyoruz'



“Türkiye'deki bütün muhtarlardan oy istiyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, “Kendi geleceğinizi düşünüyorsanız, muhtarlık kurumu çok değerlidir diyorsanız muhtarlarda demokrasinin gerçekten temel taşıdır diyorsanız sosyal yardımları biz dağıtırız fakiri fukarayı mahallede köyde en iyi biz biliriz diyorsanız bunların sözünü veren siyasi partiye hiçbir şekilde gözünüzü kırpmadan gidin evet oyunuzu verin. Gideceksiniz CHP'ye oyunuzu vereceksiniz. Diyorsanız ki ne bütçesi ne elemanı ne yeri biz bunları istemiyoruz sürünüp gitmeye hazırız diyorsanız ona bir şey demem” ifadelerini kullandı.

Esnaflara da seslenen Kılıçdaroğlu, “Bundan 10 yıl önce esnaf sayısı 5 milyondu. Bugün esnaf sayısı 1 milyon 250 bin. Çoğu dükkanları kapattı, çoğu işsiz kaldı. Niçin zincir mağazalar yüzünden şehir merkezlerine kurulan büyük alışveriş merkezleri yüzünden. Şimdi esnaf kardeşim dert yanıyor. Kim bunları engelleyecek, kim bunların önüne geçecek. Esnaf devlete yük olmaz vergisini verir kanaatkardır. Esnafın sonunu mevcut siyasi iktidar getirdi. Bu düzen devam ederse zaten birkaç yıl sonra esnaf diye bir kuruluş kalmaz. O nedenle size tavsiyede bulunuldu. Esnaf dükkanlarını kapatın birleşin siz de süpermarket kurun diye. Ama siz ısrarla gittiniz onlara oy vereceğiz dediniz. Oy vereceksiniz ağlamayacaksınız, mahvolduk demeyeceksiniz. Sizin hakkınızı hukukunuzu savunan siyasi partinin arkasında kapı gibi duracaksınız. Bütün esnaf kardeşlerimden isteğim 1 milyon 250 bin esnafın hiçbir fire vermeksizin oylarının tamamını bekliyorum” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Pazartesi günü diyelim ki bir esnaf kardeşim gitti, Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçe verdi, ‘Ben emekli olmak istiyorum' diye. 9 bin gün üzerinden prim ödemiş ve diyor ki ben emekli olmak istiyorum. Kendisine bağlanacak aylık 840 lira emekli aylığı. Eğer 2008 1 Ekim'inden önce gidip aynı kişi aynı esnaf dilekçe verip ben emekli olmak istiyorum deseydi kendisine bağlanacak aylık bin 800 lira olacaktı. Emekli aylığından her ay bin lira düşük veriliyor. Eski Bağ-Kur emeklisine bakın 2008 öncesine birde şimdiki Bağ-Kur emeklisine bakın maaşlarını kıyaslayın bakalım kim daha fazla alıyor, kim daha az alıyor. Sosyal Güvenlik Sistemindeki açığı sözde kapatacaklardı. Açık ne oldu 34 milyar lira. Her ay bin lira Bağ-Kurlunun esnafın aylığından kestiler. İşçi için de aynı şekilde. Sizin sırtınızdan siyaset yapıldı. Biz emekten alın teri dökenden yanayız.”

Kılıçdaroğlu, 79 yılda gelen hükümetlerin tamamının harcadığı paranın 713 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Hepimiz elimizi vicdanımıza koyarak oy kullanmak zorundayız. 2 trilyon dolar vergi borç fabrikalar satıldı. Allah rızası için bir fabrika bile yapılmadı, nereye gitti bu para. Hepiniz vergi ödüyorsunuz vergi zor alıma dayanır gönüllü kimse gidip vergi ödemez. Dünyanın bütün devletlerinde ülkelerinde bu böyledir. Ama demokratik ülkelerde şu olur, vergiyi zorla alır ama sizden aldığı verginin her kuruşunun hesabını size verir. Bu nedenle 2 trilyon doların hesabını vermiyorlar. Tek adam rejiminin ortaya koyduğu gerçek tablo budur. Niye sormuyoruz nereye gitti bu paralar? 2 trilyon 94 milyar dolarla ne yaptınız siz? Sizi vicdanınızla baş başa bırakacağım. Yarın gideceksiniz sandığa oy kullanacaksınız, harama ortak olmak diye bir kavram vardır, helale ortak olmak diye de bir kavram vardır. Öğretmenler dünyanın her ülkesinde en saygın kesimi oluştururlar. Onlar bizim çocuklarımızı yetiştirirler. Muharrem Beye vereceğiniz her destek demokrasiye vereceğiniz destektir. CHP’ye vereceğiniz her oy Türkiye’nin sorunlarının çözümü konusunda en iddialı oy demektir. Hiçbir ayrım yapmadan herkesin rahat yaşayacağı bir Türkiye'yi kurmak istiyoruz” diye konuştu. (İHA)